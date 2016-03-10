Cumhurbaşkanı'na hakaret davasından 'şehrin işlek yerlerine giremez' kararı çıktı

Sakarya’da ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Melike Kara’nın halkın toplu halde bulunduğu bazı alanlara gitmesi ‘adli kontrol önlemi’ adı altında yasaklandı. Karara göre, Melike Kara, Sakarya’nın en işlek yerleri olan Atatürk Bulvarı Meydanı, Kentpark ve Çark Caddesi’ne giremeyecek.

BirGün’den Uğur Koç’un haberine göre, Birleşik Haziran Hareketi Sakarya Meclisi’nin 24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirdiği basın açıklamasını okuyan Kara hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Açıklamada geçen “Giderek aklını yitiren bir diktatörün başkanlık rüyası ve saray sevdası bütün ülkeyi rehin almış durumda. (…) Bir diktatörün koskoca memleketi yangın yerine çevirmesine dur demeyecek miyiz?” ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği ileri sürülen Kara, polis ve savcılıkta verdiği ifadesi ardından Sakarya 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

‘O diktatör kim?’

Kara, suçlamaya konu olan ifadelerine dair 1 Mart tarihli duruşmada “Söz konusu basın metninde herhangi bir isim geçmiyor, şu anki Türkiye’nin yönetilme halini, hukuksuz giden olayları kastediyorum” beyanında bulundu. Duruşma tutanağına göre, “Giderek aklını yitiren bir diktatör kelimesinden kimin kastedildiği sorulduğunda, yanıt vermediği görüldü.” ifadeleri yer aldı.

Hâkim kanaati: Kaçamak

Sakarya 1. Sulh Ceza Hakimi Sevgi Durmuş tarafından verilen hükmün gerekçesinde Melike Kara’nın savunması için “Kaçamak yollu savunma” ifadeleri kullanıldı. Hakim, “kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve suçta tekerrür tehlikesinin bulunması” gerekçesiyle “iddianame düzenlenip, kovuşturma aşaması başlayıncaya kadar” Kara’nın kentin bazı bölgelerine girmesini yasakladı.

Duruşma tutanağına “Şüphelinin halkın toplu halde bulunduğu, Adapazarı Atatürk Bulvarı Meydanı, Kentpark ve Çark Caddesine gitmemesi şeklinde adli kontrol önleminin uygulanmasına…” ifadeleriyle yansıyan kararda Melike Kara’ya, adli kontrol hükmüne uymaması halinde “hemen ve de derhal tutuklanabileceği” ihtarı yapıldı.

‘Çalışmam engelleniyor’

Melike Kara ise avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. Bu kararla ‘seyahat özgürlüğünün’ engellendiğini belirten Kara itirazında, “Bu yerlerde bulunan gayrimenkulleri inceleme şansı olmayacağından sadece seyahat özgürlüğü değil çalışma hürriyetinin de ihlal edileceğini ve maddi zarara uğrayacağını” belirtti.