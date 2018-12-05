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'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla tutuklandı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i, tutuklandı

05 Aralık 2018 16:42

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1\'i, tutuklandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Asu A. ve Mert B. hakkında, sosyal medyadaki hesaplarından \'Cumhurbaşkanına hakaret\' ettikleri iddiasıyla soruşturma açıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asu A. ve Mert B.\'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Asu A. tutuklanırken, Mert B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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