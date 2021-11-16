Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla Tekirdağ’da bir kişi tutuklandı

Tekirdağ Muratlı'da devleti aşağılayıcı ifadeler kullanarak, cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, devleti aşağılayıcı ifadeler kullanan, cumhurbaşkanına hakaret eden ve görevli polis memurlarına mukavemette bulunan H.B. adlı şahıs gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan H.B, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından ‘Türk milleti, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama, cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından tutuklanan şahıs, Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.