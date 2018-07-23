"Cumhurbaşkanı'na hakaret etti" ihbarıyla gözaltına alındı

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan M.D. adlı vatandaş, belediye otobüsünde yolculuk yaparken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. M.D.'nin ihbar sonucu gözaltına alındığı belirtildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, 18 Temmuz'da, Talas Akçakaya seferini yapan belediye otobüsünde yolculuk yapan 59 yaşındaki M.D., polise yapılan "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret etti" ihbarının ardından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli M.D. hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret "suçundan soruşturma başlatıldı.