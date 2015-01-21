'Cumhurbaşkanına cevap vermek istemiyoruz, siyasi muhatabımız hükümettir'

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cizre'de yaşanan olaylardan ötürü partilerine yönelik eleştirilerine cevap vermeyeceklerini belirterek, siyasi muhataplarının hükümet olduğunu dile getirdi.

Demirtaş, Avusturya’nın başkenti Viyana’da bazı siyasi partilerin yetkilileriyle görüştü. Demirtaş, beraberindeki, HDP Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Gür ile Avusturya Parlamentosunda, Avusturya Halk Partisi Grup Başkanı Reinhold Lopatka, Sosyal Demokrat Parti Grup Başkanı Andreas Schieder ve Avusturya Yeşiller Partisi Grup Başkanı Eva Glawischnig ile birer görüşme gerçekleştirdi.

'Hükümetin temel görevi Cizre'deki cinayetlerin sorumlularını yargıya teslim etmektir'

DHA'nın haberine göre, Şırnak’ın Cizre ilçesindeki olayları değerlendiren Demirtaş, sorumluluğun hükümette olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Sonuçta hükümetin temel görevi Cizre’de işlenen suçların, cinayetlerin sorumlularını ortaya çıkarıp yargıya teslim etmektir. Bu görev bizde değildir. Yani ortada 7 cenaze var, tek bir fail yok. Burada HDP’nin suçlanması adil bir tutum değil, doğru da değil. Hükümetin bir an önce Cizre’de sükunetin sağlanması konusunda atması gereken adımlar var. Bu tedbirlerde hükümet sözcüsünün söylediği gibi ’eşkıyayı temizleme’ şeklinde bir tedbir olmaz, daha fazla demokratik tedbirler alarak bence Cizre’de kısa sürede sükunet sağlanır. İnşallah şu saatten sonra artık Cizre’de durum normale döner diye umut ediyorum. Biz de elimizden geleni yapacağız."

'Siyasi muhatabımız yürütme makamı olan hükümettir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisini ve belediyelerini hedef almasının doğru olmadığını ifade eden Demirtaş, şöyle devam etti: "Türkiye’de Cumhurbaşkanı taraflı olacağını seçilmeden ilan etmişti. Fakat bunu bu kadar aleni bir şekilde bir muhalefet partisine sürekli cevap verme şeklinde tutum olarak ortaya koyması doğru olmaz. Yani biz de sürekli Sayın Cumhurbaşkanına cevap vermek istemiyoruz. Siyasi muhatabımız yürütme makamı olan hükümettir. Cumhurbaşkanı bulunduğu konumun tarafsızlığını korursa kendisi ve bizim açımızdan daha sağlıklı bir işleyiş olur."

'Cizre'deki atamaları Ekrem Dumanlı yapmıyor, Efkan Ala yapıyor'

Demirtaş, Cizre’de Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) ile paralel yapı arasında işbirliği yapıldığı iddialarının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti: "Oradaki atamaları, kaymakam, emniyet, polis, vali hükümet yapıyor. Atamaları bildiğim kadarıyla Fethullah Gülen imzasıyla gerçekleşmiyor, Ekrem Dumanlı da yapmıyor, Efkan Ala yapıyor. Şimdi kendi atadıkları kişileri paralel olarak suçlarsa demek ki kendileri paralelle işbirliği yapıyor. Her mevzuyu da getirip paralele bağlayıp içinden çıkmaya çalışmamaları lazım. Orada gizli kapaklı işler çeviren suç çetesi de olmuş olabilir. Ama asıl sorumluluk yine de hükümettedir diye düşünüyorum."

Demirtaş, Cumhurbaşkanı Heinz Fischer ile görüştükten sonra Türkiye’ye dönecek.