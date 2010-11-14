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Dünya

Cumhurbaşkanı'na 'ahlaksız teklif'

'Islak Bölgeler' adlı kitabın yazarı Charlotte Roche’un iddiası almanya'yı karıştırdı...

14 Kasım 2010 02:00

T24 - Almanya’da satış rekoru kıran "Islak Bölgeler" adlı kitabın yazarı Charlotte Roche’un, Alman hükümetinin nükleer santralların kapatılmasını 2035 yılına erteleme kararını engellemesi karşılığında, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff’a "ahlaksız teklif"te bulunduğu ileri sürüldü.  

"Der Spiegel" dergisinin haberine göre, yazar dergiye yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanının hükümetin nükleer santrallarla ilgili kararını onaylamaması durumunda, "kendisi ile birlikte olabileceğini" ifade etti. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

Roche, Alman hükümetinin nükleer santraller konusunda izlediği politikadan ciddi şekilde endişe duyduğunu da kaydetti.

Alman hükümeti, ülkedeki 13 nükleer santralın kapatılmasının, son olarak 2035 yılına kadar ertelenmesi yönünde karar almıştı.

Almanya’da 17 nükleer santral bulunuyor.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller Partisi iktidarı döneminde, 10 yıl önce alınan bir kararla, nükleer santralların tümünün 2021 yılında kapatılması öngörülmüştü.


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