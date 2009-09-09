Cumhurbaşkan'ın hanımı kapalıysa, bu bizim eserimizdir!

Necmettin Erbakan, "40 sene geçti, istense de istenmese de Türkiye'de fiili hakimiyet milli görüştedir" açıklamasını yaptı.



Erbakan, Konya'da katıldığı bir iftar yemeğinde, "Bugün Türkiye'de hanımının başı kapalı olan biri Cumhurbaşkanı olabiliyorsa bu sizin eserinizdir." dedi. Erbakan sözlerine şöyle devam etti. ''Kutlamaların ilki milli görüşün merkezi olan Konya'da yapılacak. Milli görüşün manası burada bir kez daha anlatılacak. Milli görüşün kaynağının Konya oluşu bütün insanlık tarafından bilinecek. 40 sene geçti, istense de istenmese de Türkiye'de fiili hakimiyet milli görüştedir. Fiilen iktidar oldunuz. Şimdi meselemiz bunu hukuki iktidara çevirmektir. Bugün Türkiye'de hanımının başı kapalı olan biri Cumhurbaşkanı olabiliyorsa bu sizin eserinizdir. 'AKP de milli görüşçü' diye bazı arkadaşlarımız AKP'ye kaydılar. AKP milli görüşçü değildir.''



Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş da, ''Siyaset, çok partili siyasi hayatımızın hiçbir döneminde görmediğimiz kadar ikiye bölünerek, kutuplaştırılarak, 'ak ve kara' denilerek yapılıyor'' dedi.





