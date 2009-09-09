T24 LogoT24 Logo
Politika

Cumhurbaşkan'ın hanımı kapalıysa, bu bizim eserimizdir!

Erbakan, "40 sene geçti, istense de istenmese de Türkiye'de fiili hakimiyet milli görüştedir" açıklamasını yaptı.

09 Eylül 2009 03:00

Necmettin Erbakan, "40 sene geçti, istense de istenmese de Türkiye'de fiili hakimiyet milli görüştedir" açıklamasını yaptı.

Erbakan, Konya'da katıldığı bir iftar yemeğinde, "Bugün Türkiye'de hanımının başı kapalı olan biri Cumhurbaşkanı olabiliyorsa bu sizin eserinizdir." dedi. Erbakan sözlerine şöyle devam etti. ''Kutlamaların ilki milli görüşün merkezi olan Konya'da yapılacak. Milli görüşün manası burada bir kez daha anlatılacak. Milli görüşün kaynağının Konya oluşu bütün insanlık tarafından bilinecek. 40 sene geçti, istense de istenmese de Türkiye'de fiili hakimiyet milli görüştedir. Fiilen iktidar oldunuz. Şimdi meselemiz bunu hukuki iktidara çevirmektir. Bugün Türkiye'de hanımının başı kapalı olan biri Cumhurbaşkanı olabiliyorsa bu sizin eserinizdir. 'AKP de milli görüşçü' diye bazı arkadaşlarımız AKP'ye kaydılar. AKP milli görüşçü değildir.''

Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş da, ''Siyaset, çok partili siyasi hayatımızın hiçbir döneminde görmediğimiz kadar ikiye bölünerek, kutuplaştırılarak, 'ak ve kara' denilerek yapılıyor'' dedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24