T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

'Cumhurbaşkanı zaten belli'

Alman uzman Günter Seufert, Türkiye'de yeni cumhurbaşkanının zaten belli olduğunu, yanıtı aranan sorunun ise başbakanlık koltuğuna kimin oturacağı olduğunu söyledi.

25 Nisan 2014 14:42


Network Turkey ve Humbolt Üniversitesi'nin Berlin'de düzenlediği ‘Türkiye'deki Yerel Seçimler 2014- Sonuçları ve Sonrası' adlı panelde bir araya gelen Almanya Bilim ve Araştırma Vakfı'ndan Dr. Dilek Kurban, Dr.Günter Seufert ve gazeteci Yavuz Baydar, yerel seçimler sonrası Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

DW Türkçe'ye seçim sonuçlarını değerlendiren Türkiye uzmanı Dr. Günter Seufert, AKP'nin artık sadece İslamî değil, farklı kimlikleri barındıran bir parti olduğuna dikkat çekerek, bunun kutuplaşmanın arttığı bir ülkede AKP'yi güçlendirdiğini iddia etti. Dr. Seufert, siyasi ve sosyolojik kutuplaşmaya karşı öncelikle muhalefetin AKP'deki bu değişimi doğru okuması ve ona göre şekillenmesi gerektiğini ifade etti.

Seufert "AKP artık sadece dinsel ve muhafazakâr bir parti değil, aynı zamanda otoriter bir yapı, ayrıca gittikçe genişleyen yeni bir elit tabaka oluşturuyor. Hem çok neoliberal hem de çok kapitalist bir hareket. Bu demektir ki, AKP'ye karşı kendini şekillendiren muhalefet sadece AKP'nin Müslüman kimliğine karşı olmayacak, aynı zamanda kapitalist, elitist, otoriter kimliğine karşı olacak. Yani daha geniş bir siyasi görüş, daha geniş bir siyasi vizyonla ortaya çıkacak bu yeni muhalefet."

Ortak aday tartışması

Türkiye'de azınlıklar ve Kürtlerle ilgili çalışmaları olan Dr. Dilek Kurban da siyasi partilerin sadece belirli bölgelerde temsil edildiğine dikkat çekerek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de muhalefetin ortak bir alternatif sunamayacağı tahmininde bulundu.

Kurban, "CHP, BDP ve MHP'nin ortak iş yapması lazım. Üçünün üzerinde anlaşacağı bir ismin çıkması ve insanlardan oy alabilmesi epey ciddi bir mesele. Yani bu üç partinin ortak bir aday çıkarabilmesi neredeyse imkânsız; özelikle BDP ile MHP'nin aynı yerde durması... Belki CHP ile BDP olabilir, bilemiyorum" diye sözlerini sürdürdü.

Gazeteci Yavuz Baydar da Başbakan Erdoğan'ın istediği takdirde cumhurbaşkanlığına aday olup seçilebileceğini belirtti. Baydar, bu görüşünün gerekçelerini şöyle açıkladı:

"Buna karşı koyabilecek, ona meydan okuyabilecek bir alternatifin çıkmasını bugün itibariyle zayıf görüyorum. Çünkü şu ana kadar ne CHP içinde ne MHP içinde bir ittifak üzerinden, akılcı, Kürt oyları da dâhil olmak üzere farklı kesimlerin oylarını kendisine çekebilecek bir aday konusunda en ufak çalışma, en ufak bir kıpırtı görmüyorum."

Başbakan kim olacak?

Dr. Günter Seufert de cumhurbaşkanlığı koltuğu için en güçlü adayın Başbakan Erdoğan olacağını ve AKP'nin artık cumhurbaşkanından çok başbakan arayışına gireceğini savundu.

Seufert, "Erdoğan Cumhurbaşkanı olacak bence, zira çoktan partinin adayı olarak belirlendi, bunu herkes de biliyor. Ama önemli olan kimin cumhurbaşkanı olacağı değil, çünkü bu sorunun cevabı zaten belli. Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak. Gerçekte önemli olan şu soruların cevabı: Başbakan kim olacak ve AKP Parlamento Grubu'na kim hâkim olacak?" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanGünter Seufert TürkiyeTurkeyHumboltBerlinYerel SeçimlerSonuçlarıSonrasıAlmanya BilimAraştırma VakfıKurban Dr.Günter SeufertYavuz BaydarTürkiyeTürkçeSeufert AKPAKPAKP MüslümanKürtlerleKurbanBDP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24