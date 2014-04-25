'Cumhurbaşkanı zaten belli'



Network Turkey ve Humbolt Üniversitesi'nin Berlin'de düzenlediği ‘Türkiye'deki Yerel Seçimler 2014- Sonuçları ve Sonrası' adlı panelde bir araya gelen Almanya Bilim ve Araştırma Vakfı'ndan Dr. Dilek Kurban, Dr.Günter Seufert ve gazeteci Yavuz Baydar, yerel seçimler sonrası Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

DW Türkçe'ye seçim sonuçlarını değerlendiren Türkiye uzmanı Dr. Günter Seufert, AKP'nin artık sadece İslamî değil, farklı kimlikleri barındıran bir parti olduğuna dikkat çekerek, bunun kutuplaşmanın arttığı bir ülkede AKP'yi güçlendirdiğini iddia etti. Dr. Seufert, siyasi ve sosyolojik kutuplaşmaya karşı öncelikle muhalefetin AKP'deki bu değişimi doğru okuması ve ona göre şekillenmesi gerektiğini ifade etti.

Seufert "AKP artık sadece dinsel ve muhafazakâr bir parti değil, aynı zamanda otoriter bir yapı, ayrıca gittikçe genişleyen yeni bir elit tabaka oluşturuyor. Hem çok neoliberal hem de çok kapitalist bir hareket. Bu demektir ki, AKP'ye karşı kendini şekillendiren muhalefet sadece AKP'nin Müslüman kimliğine karşı olmayacak, aynı zamanda kapitalist, elitist, otoriter kimliğine karşı olacak. Yani daha geniş bir siyasi görüş, daha geniş bir siyasi vizyonla ortaya çıkacak bu yeni muhalefet."

Ortak aday tartışması

Türkiye'de azınlıklar ve Kürtlerle ilgili çalışmaları olan Dr. Dilek Kurban da siyasi partilerin sadece belirli bölgelerde temsil edildiğine dikkat çekerek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de muhalefetin ortak bir alternatif sunamayacağı tahmininde bulundu.

Kurban, "CHP, BDP ve MHP'nin ortak iş yapması lazım. Üçünün üzerinde anlaşacağı bir ismin çıkması ve insanlardan oy alabilmesi epey ciddi bir mesele. Yani bu üç partinin ortak bir aday çıkarabilmesi neredeyse imkânsız; özelikle BDP ile MHP'nin aynı yerde durması... Belki CHP ile BDP olabilir, bilemiyorum" diye sözlerini sürdürdü.

Gazeteci Yavuz Baydar da Başbakan Erdoğan'ın istediği takdirde cumhurbaşkanlığına aday olup seçilebileceğini belirtti. Baydar, bu görüşünün gerekçelerini şöyle açıkladı:

"Buna karşı koyabilecek, ona meydan okuyabilecek bir alternatifin çıkmasını bugün itibariyle zayıf görüyorum. Çünkü şu ana kadar ne CHP içinde ne MHP içinde bir ittifak üzerinden, akılcı, Kürt oyları da dâhil olmak üzere farklı kesimlerin oylarını kendisine çekebilecek bir aday konusunda en ufak çalışma, en ufak bir kıpırtı görmüyorum."

Başbakan kim olacak?

Dr. Günter Seufert de cumhurbaşkanlığı koltuğu için en güçlü adayın Başbakan Erdoğan olacağını ve AKP'nin artık cumhurbaşkanından çok başbakan arayışına gireceğini savundu.

Seufert, "Erdoğan Cumhurbaşkanı olacak bence, zira çoktan partinin adayı olarak belirlendi, bunu herkes de biliyor. Ama önemli olan kimin cumhurbaşkanı olacağı değil, çünkü bu sorunun cevabı zaten belli. Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak. Gerçekte önemli olan şu soruların cevabı: Başbakan kim olacak ve AKP Parlamento Grubu'na kim hâkim olacak?" diye konuştu.