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Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek: Aziz Atatürk'ü rahmet anmak lazım, anmayanlar nankörlük ederler

"Cumhuriyet’in imkânlarına baba mirası yer gibi davranıyor, çocuklarımıza anlatamıyoruz"

08 Kasım 2020 10:19

Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, hikâyesini bir ‘Cumhuriyet başarısı’ olarak tanımladı. Çiçek, "Aziz Atatürk'ü rahmet anmak lazım, anmayanlar nankörlük ederler. Cumhuriyet’in imkânlarına baba mirası yer gibi davranıyor, çocuklarımıza anlatamıyoruz" düşüncesini dile getirdi. 

Hürriyet gazetesinden Zeynep Bilgehan'a konuşan Çiçek, “Nenem avukatlığımı gördü ama belediye başkanlığımı göremedi. Anne ve babam gördü, duygulandı. Filmlerdeki gibi köyümüzden çıkıp belediye başkanı olan ilk kişi bendim... Bu da Cumhuriyet sayesindedir. Cumhuriyetin imkanlarına baba mirası yer gibi davranıyor, çocuklarımıza anlatamıyoruz. Cumhuriyet ve demokrasi olmasa köyde 40 dönüm arazisi olan, yedi çocuğu olan fakir fukara bir aile çocuğu gelecekte TBMM Başkanı olamazdı. Bunu kazandıranları, başta Aziz Atatürk’ü rahmetle anmak lazım. Anmayanlar nankörlük ederler.” ifadesini kullandı. 

 

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