Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan basın özgürlüğü sıralaması yorumu: Gerek ideolojik gerekse metodolojik sorunlara sahiptir

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle yönelttiği, "Türkiye 2018 yılındaki basın özgürlüğü sıralamasında kaçıncı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıt verdi.

Oktay, verdiği yarım sayfalık yanıtta, ''Söz konusu endeksler gerek ideolojik gerekse metodolojik sorunlara sahiptir. Ülkelerin gerek medya sektörlerinin büyüklükleri gerekse bu ülkelere ilişkin sağlıklı verilerin nasıl temin edildiği, Türkiye gibi devasa bir medya sektörüne ve çeşitliliğe sahip ülkeyle nasıl kıyaslandığı bilinmemektedir" sözlerini sarf etti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle 17 Temmuz 2018 tarihinde tek soruluk bir soru önergesi verdi. Tanrıkulu önergesinde, “Türkiye 2014 Basın Özgürlüğü sıralamasında 197 ülke arasında 137. sırada yer almıştı. 2018 yılında basınn özgürlüğü sıralamasında kaçıncıdır” sorusuna yanıt aradı.

Meclis Başkanı Yıldırım'ın cevaplaması istemiyle verilen soru önergesine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tek soruya yaklaşık yarım sayfalık bir cevap verdi. Önergedeki asıl soruya değinmeyen Oktay şunları kaydetti:

“Dünya genelinde ülkelerin basın ve ifade özgürlüğü durumuna ilişkin nesnel değerlendirme yapma yetkisine sahip devletler üstü bir otorite bulunmamaktadır. Bu konuda Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü ve Freedom House gibi uluslararası bazı sivil toplum örgütleri yıllık endeksler yayımlamaktadır. Batı merkezli kuruluşlar tarafından hazırlanan bu endeksler, basın özgürlüğü kavramını Batı merkezli ele almakta olup, ülkelerin içinde bulundukları özgün koşulları göz ardı etmektedir."

Batı merkezli endeskleri dikkate almadıklarını ifade Oktay'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

''Söz konusu endeksler gerek ideolojik gerekse metodolojik sorunlara sahiptir. Ülkelerin gerek medya sektörlerinin büyüklükleri gerekse bu ülkelere ilişkin sağlıklı verilerin nasıl temin edildiği, Türkiye gibi devasa bir medya sektörüne ve çeşitliliğe sahip ülkeyle nasıl kıyaslandığı bilinmemektedir.

Bu çerçevede hangi kriterler baz alınarak hazırlandığı bilinmeyen endeksler, tarafınızdan değerlendirmeye alınmamakta olup bahse konu endekslere ilişkin verilere ilgili kuruluşların web sitesinden ulaşılabilmektedir.''