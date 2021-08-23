Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yıl sonu itibariyle ihracatta hedefimiz 210 milyar dolara ulaşmaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Oktay, toplantının basına açık bölümünde yaptığı konuşmada "Aldığımız tedbirler sonucunda hem cari açıkta hem de enflasyonda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler öngörüyoruz." diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Yıl sonu itibarıyla ihracatımızın 200 milyar doların üzerinde gerçekleşeceği yönünde güçlü göstergeler mevcut. Hedefimiz 210 milyar dolar civarında ihracata ulaşmaktır.

Cumhurbaşkanımızın onayı doğrultusunda eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programımızı yayımlamayı planlıyoruz."

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı.