Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Kasabi ile bir araya geldi

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yatırım konusunda imzalanan anlaşmalar sonrası diğer Körfez ülkeleriyle de ekonomik ve ticari işbirliklerine yönelik görüşmeleri sürdürmeye devam ediyor.

BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, 24 Kasım'da Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş ve iki ülke arasında ekonomik işbirliği anlaşmaları imzalanmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dün, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid Bin Abdullah Al Kasabi ile bir araya geldi.

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki kabulde, iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ticari konuların da değerlendirildiği belirtildi.