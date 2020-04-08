Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Millî yükümlülük çalışmamız yok,  ek gelir toplamayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında Kurtuluş Savaşı döneminde 1921’de çıkarılan Tekalif-i Milliye Emirleri'nden bahsetmesine ilişkin, "Millî yükümlülük çalışmamız yok, ek gelir toplamayacağız" açıklamasını yaptı.

HaberTürk gazetesinden Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Oktay, "Yaptığımız çalışmanın yeni bir vergi sistemiyle ilgisi yok, böyle bir çalışmamız hiç olmadı. Bakanlar Kurulu’na sunulan çalışmamız ise bugüne kadar koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerde ortaya çıkan yasal boşlukların doldurulmasına yönelik. Örneğin, derneklerin genel kurulları iptal edilmiş, ileri tarihe ötelenmiş. Bunun bir yasal şarta bağlanması gerekiyor. Sözleşmeler konusu var, bazı işlemlerin uzaktan yapılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeler var. Ödemelerin elektronik ortamda yapılması gibi, yine gecikme faizlerinin durumu var, beyanname verme gibi birçok konu var. Bunların hepsinin yasal boşluğu varsa onların doldurulması ve düzenlemesine ilişkin bir çalışma. Bunun ötesinde bir durum değil" ifadesini kullandı.

Oktay, Koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirler kapsamında alınan kararların yasal şekle dönüştürülmesine yönelik bir çalışmaları olduğunu belirtti. Oktay, “Böyle bir vergi veya ek çalışmamız kesinlikle söz konusu değil” dedi.

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