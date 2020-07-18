Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması kesinlikle düşünülmüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip Koronavirüs salgınının gölgesinde yaşanacak Kurban Bayramı'yla ilgili Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ya da şehirlerarası seyahatlerin kısıtlanmasının kesinlikle düşünülmediğini ifade eden Oktay, kurban kesimiyle ilgili birtakım düzenlemelerin yapılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün İstanbul'da cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulunmuş; bayramda herhangi bir kısıtlama getirmeyi düşünmediklerini ifade etmişti.

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Fresklern kapatılması

Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılmasına ilişkin olarak da konuşan Oktay, namaz esnasında kapatılacak freskler için çok farklı bir çalışma yürüttüklerini kaydetti. "Çok güzel bir çalışma var" diyen Oktay, "Bunu eleştirenlerin bu kadar hassas, bu kadar orijinal çözümler üretebilecek kadar düşünebileceklerini zannetmiyorum. Biz bu kadar hassas yaklaşıyoruz. Orijinal. Çok orijinal bir sistem. Oradaki yapıya, kullanılan boyalara zarar vermeyecek bir sistem olacak. Sistem de bizden çıkma, sistemi de biz yapacağız” dedi.

"Kur’an-ı Kerim’den bir ayet namaz sırasında ışıkla fresklerin üzerine yansıtılacak"

Selvi konuya ilişkin kendi görüşlerini ise, "Namaz sırasında fresklerin üzeri ışıkla kapatılıp, üzerine yine ışık sistemiyle ayet gelecek. Kur’an-ı Kerim’den bir ayet namaz sırasında ışıkla fresklerin üzerine yansıtılacak" diye ifade etti.

Birleştirilen bakanlıklar yeniden ayrılacak mı?

Oltay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birleştirilen bazı bakanlıklar yeni dönemde ayrılmasının söz konusu olup olmadığına ilişkin şöyle konuştu:

"Şu anda bizim gündemimizde A, B, C bakanlığının ayrılması gibi bir şey yok. Bakanlıkların birleştirilmesi konusu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde çok bir sorun teşkil etmiyor. Bir sorun varsa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde bir kararnameyle düzeltileceği için zor değil. Bakanlıkların ayrılması gerekirse Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılabilir”

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