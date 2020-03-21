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Koronavirüs

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Koronavirüs'le mücadele için KKTC'ye 72 milyon liralık kaynak gönderildi

21 Mart 2020 17:28

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Koronavirüs'le mücadele için 72 milyon liralık kaynağın KKTC'ye gönderildiğini açıkladı.

Oktay’ın açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti Koronavirüsle mücadelesinde KKTC'ye ve adadaki soydaşlarımıza gereken her türlü desteği veriyor. Bu çerçevede, Koronavirüs'le mücadele kapsamında KKTC'ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderilmiştir. Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ekonomik tedbir paketine benzer bir paketten KKTC'nin de yararlandırılması adına detaylı çalışmalarımız devam etmektedir Her zaman olduğu gibi, bu mücadele döneminde de KKTC'deki soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

 

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