Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'ye 40 bin aşı daha gönderiyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "KKTC'ye bugüne kadar 40 bin doz aşı temin ettik. Bugün inşallah 40 bin ilave aşı daha gönderiyoruz." açıklamasını yaptı.

Oktay, Türkiye ile KKTC arasında muhtelif anlaşmaların imza töreninde konuştu.

Salgınla mücadelede Kuzey Kıbrıs'a Türkiye'den 15.5 milyon değerinde sağlık malzemesi ve gıda yardımı sağladıklarının altını çizen Oktay, bugüne kadar 40 bin doz Covid-19 aşısı temin ettiklerini hatırlattı.

Oktay, "Bugün inşallah 40 bin ilave aşı daha gönderiyoruz" dedi.