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Koronavirüs

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'ye 40 bin aşı daha gönderiyoruz

11 Şubat 2021 15:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat  Oktay, "KKTC'ye bugüne kadar 40 bin doz aşı temin ettik. Bugün inşallah 40 bin ilave aşı daha gönderiyoruz." açıklamasını yaptı. 

Oktay, Türkiye ile KKTC arasında muhtelif anlaşmaların imza töreninde konuştu.

Salgınla mücadelede Kuzey Kıbrıs'a Türkiye'den 15.5 milyon değerinde sağlık malzemesi ve gıda yardımı sağladıklarının altını çizen Oktay, bugüne kadar 40 bin doz Covid-19 aşısı temin ettiklerini hatırlattı.

Oktay, "Bugün inşallah 40 bin ilave aşı daha gönderiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı YardımcısıFuat OktayKKTC40 bin dozaşıtemin
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