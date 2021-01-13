Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kılıçdaroğlu’nun şan ve şerefinin korunması ile ilgili bir iddiamız yoktur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesini hangi gerekçeyle söylediği 9 maddelik açıklamasına atıfta bulunurken, "Sayın Cumhurbaşkanımız her ahval ve ortamda dimdik durarak milletimizin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini sonuna kadar korumuş ve temsil etmiştir. Kılıçdaroğlu’nun şan ve şerefinin korunması ile ilgili bir iddiamız yoktur" dedi.

Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında Erdoğan’a yönelik olarak ‘sözde cumhurbaşkanı’ ifadesini kullanmıştı. Bunun üzerine Erdoğan Kılıçdaroğlu’na 1 milyon lira değerinde tazminat davası açmıştı. CHP lideri ise Parti Meclisi Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, dava konusu olan 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesini neden kullandığını 9 madde ile açıklamıştı. Kılıçdaroğlu buradaki açıklamalarında, kendisinin Erdoğan'a bir kuruş değerinde açtığı davaları hatırlatarak, "Çünkü ederi o!" demişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'nin şan ve şerefini korumak" vurgulu açıklamasına yanıt geldi.

Twitter'dan açıklama yapan Oktay, şöyle dedi: