Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan'a sığınmacı tepkisi: Savunmasız çocuklara gaz bombası atan zihniyet barbarlıktır

İdlib'de Türk askerlerine düzenlenen saldırı sonrasında AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in, "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasıyla sığınmacılar sınırlara akın etmişti. Yunanistan, sınırında bekleyiş içinde olan sığınmacılara zaman zaman gaz bombası atarken, botla geçmeye çalışanların ise botlarını çeşitli yollarla geri gönderiyor. Altı gündür sınır kapılarında bekleyen ve kaçak yollarla sınırı aşmaya çalışan sığınmacıların durumu dünya basını tarafından da yakından takip ediliyor.