Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tam kapanma süresini 19 Mayıs’a kadar uzatmak gibi bir gündemimiz şimdilik yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanma süreciyle ilgili, "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın NTV'de tam kapanmanın süresine ilişkin açıklamada bulundu.

"Kapanma süreci net ve şeffaf yürüttüğümüz bir süreç" diyen Oktay, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık. Ramazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler.

(Kapanma, 19 Mayıs'a kadar uzar mı?) Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamuoyu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok. Biz bu dönemde sanayinin çarklarını hiç durdurmadık. Üretim devam etti Türkiye'de. Sanayide çalışanların istihdamı da devam etti. Hizmetler sektörü etkilendi.

Sanayi sektöründe Türkiye tarihinin en başarılı yılını kapatacağız. Burada hem toplumumuzun sağlığını korumak diğer yandan da bir yılı aşan kısıtlamalar döneminde hizmet sektöründeki esnafımızın biraz daha canlanmayı sağlarsak salgın yönetiminde daha ileri bir aşamaya gelmiş oluruz."