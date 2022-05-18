Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Miçotakis'in sözlerini alkışlayan ABD Kongresi'ne: Adada Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılıyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'ndeki

konuşmasında Kıbrıs'la ilgili sözlerinin ABD'li senatörler ve Temsilciler Meclisi üyeleri tarafından ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi.

Oktay, yaptığı açıklamada "Müttefik dediğimiz ABD Kongresi'nde Türkiye ve KKTC ile ilgili sergilenen tiyatroyu izlediniz. Ada'da sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici bir durumdur" dedi.

Miçotakis dün Kongre'de yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununun çözümünde de rol oynamaları için Kongre'ye çağrı yaptı, "Bu emperyal nostaljiye bağlı revizyonizm kızgınlığı dili kazanamaz. Saldırganlıktan söz ederken; Helenizm'e son 48 yıldır bitmeyen acı veren açık yarayı unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs'ın işgali ve daha sonra bölünmesinden söz ediyorum" dedi.

Kıbrıs sorununun uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun bir şekilde çözülmesi gerektiğini ifade eden Miçotakis, "Dün Başkan Biden'a söylediğim gibi; kimse Kıbrıs'ta asla iki devletli çözümü kabul edemez; etmeyecek de" diye konuştu. Bu ifadeler Kongre üyelerinden alkış aldı.

KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Ankara'da AKP iktidarı, geçen yıllarda Kıbrıs konusundaki politikasında büyük bir değişime giderek iki devletli çözümü desteklemeye başladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Atina ise adanın federatif bir çatıda tek bayrak altında tekrar birleşmesi gerektiğini savunuyor. Öte yandan birçok uzman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni geçen yıllarda yapılan barış görüşmelerinde ayak sürümekle suçluyordu.

Oktay, "Gerçekleri görüyor ve herkese de gösteriyoruz. Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü savunmaya devam edeceğiz. Ege'de 12 mil oyunu oynayan ve sürekli hava sahamızı ihlal eden Yunanistan'ın tam tersi bir algı oluşturma çabalarına, ayakta alkış tutarak teşvik eden ABD'yi sağduyuya davet ediyorum. Rusya- Ukrayna krizi sebebiyle bölgesel iş birliğinin her zamankinden daha önemli olduğu bu günlerde herkes ne için ayağa kalkıp neye alkış tuttuğunu, ağzından ne çıktığını 2 kere düşünmelidir" dedi.

Miçotakis aynı konuşmada Kongre'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kitleri satmaması için üst kapalı bir uyarıda bulundu.

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