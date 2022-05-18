Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD Kongresi'nden Ankara'ya mesaj verdi, 'Türkiye' demeden F-16 uyarısı yaptı; Kıbrıs sorununa 'Helenizm'in kanayan yarası' dedi

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada üstü kapalı bir şekilde Türkiye'yle ilgili mesajlar verdi.

Salı günü hem Senato hem de Temsilciler Meclisi üyelerinin olduğu oturumda konuşan Miçoktakis, Türkiye'nin adını kullanmadan; "Açık konuşmak istiyorum. Yunan adalarının üzerinden yapılan uçuşlar dahil olmak üzere egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü ihlal eden hiç bir açıkça saldırgan hamleyi kabul etmeyeceğiz" dedi ve Yunan adası üzerinden yapılan uçuşların durması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Yunan adaları üzerinde yaptığı uçuşların Miçotakis'in ABD ziyaretinde öne çıkardığı maddelerden biri olması bekleniyordu.

Miçotakis yine Türkiye'nin adını kullanmadan Ankara'nın F-16 savaş uçakları ve F-16 modernizasyon kitleri alma talebine de karşı çıkılmasını beklediklerine dair mesajlar verdi. Yunanistan Başbakanı ABD'li Kongre üyelerine, "NATO'nun güneydoğusuna silah sağlama kararı aldığında bunun bölgede istikrarsızlığa yol açma tehlikesi oluşturduğunu" söyledi. Miçotakis, "NATO'nun Ukrayna'nın Rusya'yı yenmesine yardım etmeye odaklanması gereken bir zamanda güneydoğu ucunda istikrarsızlıkla uğraşmak zorunda kalması ihtiyacı olan son şey olur" ifadelerini kullandı.

Miçotakis, Kıbrıs sorununun çözümünde de rol oynamaları için Kongre'ye çağrı yaptı, "Bu emperyal nostaljiye bağlı revizyonizm kızgınlığı dili kazanamaz. Saldırganlıktan söz ederken; Helenizm'e son 48 yıldır bitmeyen acı veren açık yarayı unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs'ın işgali ve daha sonra bölünmesinden söz ediyorum" dedi.

Kıbrıs sorununun uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun bir şekilde çözülmesi gerektiğini ifade eden Miçotakis, "Dün Başkan Biden'a söylediğim gibi; kimse Kıbrıs'ta asla iki devletli çözümü kabul edemez; etmeyecek de" diye konuştu. Bu ifadeler Kongre üyelerinden alkış aldı.

KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Ankara'da AKP iktidarı, geçen yıllarda Kıbrıs konusundaki politikasında büyük bir değişime giderek iki devletli çözümü desteklemeye başladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Atina ise adanın federatif bir çatıda tek bayrak altında tekrar birleşmesi gerektiğini savunuyor. Öte yandan birçok uzman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni geçen yıllarda yapılan barış görüşmelerinde ayak sürümekle suçluyordu.

"Yunanistan barışçıl bir demokrasidir ve her zaman komşularına dostluk elini uzatır" diyen Miçotakis, "Her zaman diyaloga açığız ancak sorunlarımızı çözebileceğimiz tek bir çerçeve var; bu da uluslararası hukuk ve yazılı olmayan iyi komşuluk prensipleri" dedi.

Konuşması sırasında Miçotakis'in arkasında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi oturdu.