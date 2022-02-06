Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: CİMER'e 3 yılda 2 milyon 671 bin şikayet geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine verdiği yanıtta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) üç yılda 2 milyon 671 bin 976 şikayet başvurusu yapıldığını açıkladı. Oktay’ın verdiği bilgiye göre; 1 milyon 327 bin 541 başvuruyla İstanbul şikayette birinci sırayı aldı. Tanrıkulu, şikayet konularının açıklanmadığına dikkat çekerek, “Bu konunun özel araştırılması gerekiyor. Bu şikayetlerin fazlalığı, kamu hizmetlerinin doğru yönetilmediği, yerinden yönetilmediği ve insanların ulaşamadığı, yani ihlalleri gidermek amacıyla yerel makamlara ulaşamadığını gösteriyor” dedi.

Sezgin Tanrıkulu, Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle 20 Aralık 2021 tarihinde TBMM’ye verdiği soru önergesinde, CİMER üzerinden kaç şikayet başvurusu yapıldığını ve bu şikayetlerin konularını sordu. Tanrıkulu’nun önergesini yanıtlayan Oktay, 2019-2021 yılları arasında İstanbul’dan 1 milyon 327 bin 541, Ankara’dan 555 bin 234, İzmir’den 389 bin 585, Antalya’dan 223 bin 88 ve Adana’dan 176 bin 258 şikayet başvurusu yapıldığını açıkladı. Oktay, “Gelen başvurular, gereği yapılmak üzere ilgili kurumlara gönderilmekte ve başvuru sahibine akıbeti hakkında bilgi verilmektedir” dedi. Oktay’ın yanıtına göre üç yılda CİMER’e 2 milyon 671 bin 976 şikayet başvurusu yapıldı.

"Bu şikayetlerin fazlalığı kamu hizmetlerinin doğru yönetilmediğini gösteriyor"

Oktay’ın önergeye verdiği yanıtı değerlendiren Tanrıkulu, 81 ilin şikayetlerini sorduklarını aktararak, sadece beş il için yanıt geldiğini söyledi. Tanrıkulu, Oktay’ın şikayet başvurularının sonuçlarına ilişkin bilgi vermediğini kaydederek, “Beni ürküten, İstanbul ve diğer illerden yapılan şikayet başvurularının fazlalığı. Yani yurttaşlar acaba hangi konularda CİMER’e başvuruyorlar, konular nelerdir ve akıbeti ne oldu? Bu konunun özel araştırılması gerekiyor. Bu şikayetlerin fazlalığı, kamu hizmetlerinin doğru yönetilmediği, yerinden yönetilmediği ve insanların ulaşamadığı, yani ihlalleri gidermek amacıyla yerel makamlara ulaşamadığını gösteriyor” diye konuştu. (ANKA)