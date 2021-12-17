Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Meclis'te konuşurken TİP'li Kadıgil 'Yalan' ve 'Palavra' şarkılarını çaldı

TBMM'deki 2022 yılı bütçe görüşmelerinde bütçenin tümü üzerinde son konuşmalar gerçekleştirilirken yürütme adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, söz aldı. TİP Milletvekilleri Ahmet Şık ve Barış Atay TBMM'den canlı yayın açtı. O esnada Parti Sözcüsü Sera Kadıgil “Yalan” ve “Palavra” şarkılarının açıp hoparlörle Genel Kurul Salonuna dinletti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, içtüzüğe göre Kadıgil’in cezalandırılacağını söylerken Kadıgil’in "Sayın Şentop bana ceza mı vereceksiniz yoksa! Cezamı ve kürsüden savunma hakkımı istiyorum. Savunma hakkımı Genel Başkanım kullanacak” sözleri duyuldu.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş konuşmasında, "Normal koşullarda bunu burada anlatabilmemize izin verseniz herkes anlayacak. Ama işin özeti şu; yediniz, içtiniz, semirdiniz, cukkaladınız, sonra da batırdınız. Doğal olarak yargılanacaksınız!" ifadelerini kullandı.

"Lale Devri nasıl bittiyse Sülale Devri de bitecek"

Kadıgil oturumdan çıkartılma cezası alırken, savunma hakkını Baş’a verdi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş böylece kürsüde konuşabildi. Baş “Söz hakkı istiyorduk aldık! Halkın sesini kısamadıkları gibi bizim de sesimizi kısamayacaklar. Bu bütçenin halkın kaynaklarının Saray’a doğru hortumlanma bütçesi olduğunu herkes duyacak. Bunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Siz söylemeye korkuyorsunuz, biz korkmuyoruz. Normal koşullarda bunu burada anlatabilmemize izin verseniz herkes anlayacak. Ama işin özeti şu; yediniz, içtiniz, semirdiniz, cukkaladınız, sonra da batırdınız. Doğal olarak yargılanacaksınız! Dondurucu soğuklarda halkı ekmek kuyruklarında titretirken kasalarında balya balya para biriktirenler yargılanacak! Anneler çocuklarına yedirmek için mama alamazken sizin birbirinize yedirdiğiniz ihaleler nedeniyle adliyeler lebalep dolacak. Tıpkı sizin Reisinizin söylediği gibi “men dakka dukka!” Lale Devri nasıl bittiyse Sülale Devri de bitecek. Hepiniz yargılanacaksınız!” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Baş’ın konuşmasının savunma kapsamı dışında kaldığını söyleyerek sözünü kesti.

"Bizim söz hakkı alabilmemizin tek yolu buydu"

Baş ise konuya ilişkin Genel Kurul sonrası yaptığı açıklamada ise, “Kürsüde konuşabilmemizin için bir disiplin suçu işlememiz gerekiyordu. Bize söz hakkı veren yok. Meclis Başkanına telefonla ulaşmaya çalışıyoruz, cevap vermiyor, geri dönmüyor. Bizim söz hakkı alabilmemizin tek yolu buydu" diye konuştu.