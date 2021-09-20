Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kanal İstanbul ile tüm Karadeniz ülkeleri kazanacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kanal İstanbul Projesi'nin çevreci bir proje olduğunu belirterek, "Kanal İstanbul ile mavi Karadeniz ve tüm Karadeniz ülkeleri kazanacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul’da düzenlenen 7. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi’nin açılışında yaptığı konuşmada, Kanal İstanbul Projesi’nin çevreci bir proje olduğunu ve tüm Karadeniz ülkelerinin bu proje ile kazançlı çıkacağını belirtti.

Oktay, konuşmasında “Kıyıdaş ülkeler arasında yükselen iş birliği ve dayanışma, Balkanlar’dan Kafkasya’ya kadar bölgeye sirayet ederek Karadeniz’i çevresiyle birlikte daha müreffeh hale getirecektir. Karadeniz’de bir deniz yetki alanı sorununun olmaması bölgede barış ve istikrarın sürdürülebilirliğine katkı sağlayan faktörlerden biridir” dedi.

Kanal İstanbul projesine de değinen Oktay şunları söyledi: “Marmara’da su kalitesini artırıp müsilajın önüne geçilmesinden su akış hızında sağlayacağı olumlu etkilere kadar Kanal İstanbul, çevreci bir projedir. İstanbul Boğazı’nın trafik yükünü ve trafiğe bağlı riskleri azaltacaktır. Muhalefet Kanal İstanbul’a sadece Karadeniz’in refahı ve çevre açısından bile bakabilse, projeyi karalamak için boşa nefes tükettiğini anlardı. Kanal İstanbul ile İstanbul Boğaz’ı nefes alacak, böylece mavi Karadeniz ve tüm Karadeniz ülkeleri kazanacaktır.”