Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na: Hukuki süreç başlatılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşılan o ki; Kılıçdaroğlu Maraş'ın yerini karıştırdığı gibi bizim görevlerimizi de birbirine karıştırıyor. Kişi kendinden bilir işi. Kılıçdaroğlu'nun ki de o hesap. Milletimiz gerçek hortumcunun kim olduğunu Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bilmektedir. Anılan gruba karşı hukuki süreç Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğum Temmuz 2016-2018 döneminde bizzat şahsım tarafından başlatılmıştır. Sözleşmelerden kaynaklanan tüm hak ve yetkiler bu süreçte Hazine lehine kullanılmıştır. Buna dair belge ve kayıtlar açıktır. Şahsıma karşı yapılan bu iftira ve itibar suikastına karşı hukuki süreç başlatılacaktır."

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu, uzaktan eğitimde yaşanan aksaklıkları ve altyapı yatırımlarının yetersizliğini eleştirdiği açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Rahmetli Özal Türk Telekom'u kurdu. Hariri ailesine sattılar. Türk Telekom tüm iletişim altyapısını yapacaktı. Devletin kurumuydu. Hariri ailesi Türk Telekom'u nasıl satın aldı? Gitti Türk bankalarından krediyi çekti, Hariri ailesinin cebinden beş kuruş çıkmadı. Bankaların borcunu ödemeye gelince ben bankalara ödemiyorum dedi. Hariri ailesinden dünyanın en büyük kazığını yedik. Bu kazığı atanlar şimdi sarayda oturuyorlar.

"Türk Telekom altyapı yapmadı, kârı da yedi, bankalara borcu demeye gelince de senin olsun dedi işin içinden çıktı. Bunu yapanlara siz Müslüman der misiniz? Altyapıyı yapmadılar. Fuat Oktay, 2018'e kadar da Türk Telekom'da başkan yardımcısıydı bu beyefendi. Hortumculuğun başkanlığını yapıyordu. Turksat'ı kurdular. Turksat'ın da başına eski bakanlar, eski bakanların çocuklarını getirdiler. Orayı tamamen arpalığa çeviriler. Altyapı? Altyapı yok."

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