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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na: Hukuki süreç başlatılacak

13 Ekim 2020 17:29

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında "Türk Telekom yöneticiliğinde Fuat Oktay hortumculuğun başkan yardımcısıydı" sözlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan yanıt geldi. Oktay, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin, "Şahsıma karşı yapılan bu iftira ve itibar suikastına karşı hukuki süreç başlatılacaktır" dedi.

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