Kemal Kılıçdaroğlu: Saray hükûmeti, tefeci hükûmetidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un 'emekli maaşı' açıklamasına, ". Şu kepazeliğe bakın Allah aşkına ya. Bunlar devleti yönetiyor" diye tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ödediği faizleri de gündemine aldı. "Saray hükûmeti, tefeci hükûmetidir" diyen Kılıçdaroğlu, "Keşke beni mahkemeye verseler, rakamları götürüp hâkimin önüne koyup söylesem" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konu başlıklarından biri de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Uygur Türkleri ile ilgili çağrısına verdiği yanıt oldu. "Bahçeli bugün yanıt vermiş. 'CHP bize Uygur Türklüğü konusunda parmak sallayamaz.' Kimseye parmak sallamak benim geleneğimde ruhumda yoktur" diyen CHP lideri, "Sayın Bahçeli bilsin Irak'ta Türkmenlere kim yardım yaptı biliyor musunuz? Biz yaptık. Ama bunun reklamını yapmadık. Bir gidişimize baktık çocukların ayakkabıları yok hepsine ayakkabı aldık. Suriye'deki Türkmenlere Arapça Mustafa Kemal'in nutkunu gönderen biziz. Sen ne diyorsun kardeşim! Bizim işimiz reklam değil. Eğer saray iktidarının bekçiliğine biri soyunursa bize bu konularda ders veremez!" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuşmasının büyük bir bölümünü de eğitime ayırdı. "Bu bilgisayarlardan alınan verginin kaldırılması lazım. İhtiyaç sahibi olan ailelere ve öğretmenlere internetin ücretsiz olması lazım. Devlet ihtiyaç sahibi ailelere ve öğretmenlere ücretsiz bilgisayar vermek zorundadır" diyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 57 bin 340 dersliğe ihtiyaç olduğunu ifade etti. "57 bin 340 dersliğin yapımına talibiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Eğer MEB bu derslikleri yapmazsa Hazine kaynak ayırmazsa bize sadece yer göstersinler yıl sonuna kadar bütün derslikleri yapıp anahtarı MEB'e teslim edeceğiz. Derslikleri yapalım öğretmeni de siz atayın" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hatay'daki orman yangını tepkisi

"10 Ekim'de yaşanan terörün kimlerden nasıl kaynaklandığının ortaya çıkarılması devleti yönetenlerin görevidir. Teröre karşıysanız bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkarın kardeşim. Orman yakmanın bir insanı öldürmekten ne farkı var? Zaten ormanı yakan teröristtir!"

Erdoğan'a 'sabır' yanıtı

"Beyefendi sen niye sabretmiyorsun? Bir hak talebinde bulunma diyor sana. Ben yönetiyorum şimdi sıra sende sabredeceksin. Yoksullukla, açlıkla, işsizlikle sabredeceksin. Beyefendi peki sen nerede sabır gösteriyorsun? Yazlık, kışlık, uçan sarayların var. Bütün bunların yükünü senin sabredin dediğin vatandaş çekiyor. Boğazındaki lokmayı bile vergi diye alıyorsun! Aldığın vergiyi de onun için değil yandaşın için harcıyorsun. Allah kimseyi kibirli yapmasın."

Çalışma Bakanı Selçuk'a tepki

"2,5 yılda emekliye aylık vermişler bu da övünç meselesi yapıyor. Sen bu emeklinin hangi koşullarda emekli olduğunu biliyor musun kardeşim! Devlete ne kadar vergi ödediğini biliyor musun? O primleri senin nasıl çarçur ettiğini biliyor musun? Şimdi lütfetmiş ben sana emekli aylığı veriyorum demiş. Şu kepazeliğe bakın Allah aşkına ya. Bunlar devleti yönetiyor. Bütün emekli kardeşlerime seslenmek istiyorum. Senin hakkını sana verirken bile ben sana para veriyorum bana oy ver diyor. Akla bak! Emekliye lütuf diye sana maaş verdik diyorlar. Hakkı lütuf olarak sunuyorlar."

"Saray hükûmeti, tefeci hükûmetidir"

"Saray hükûmeti, tefeci hükûmetidir. Keşke beni mahkemeye verseler, rakamları götürüp hâkimin önüne koyup söylesem. Faizle esnafa para verdiler, takside bağladılar ödeyecekler, faiziyle beraber."

"Türkiye 2.5 milyar dolar borçlandı. 6.4 faizle. Hani Almanya bizi kıskanıyordu, hani Türkiye güçlü bir ülkeydi, hani dünya lideriydik biz?"

Kalyon İnşaat tepkisi

"Faiz ödemede dünya lideriyiz. Eğer 83 milyon kişi, Lonra'daki bir avuç tefeciye verildiyse, faiz haramdır diyorsan, bu kepazelik ne? Kimin parasıyla bu borcu alıyorsun? Kalyon İnşaat mı ödeyecek? Hayır! 9 katrilyonluk bir varlığa sahip oluyor devletin imkânlarıyla. İşsiz, çiftçi önemli değil! Bunun üstüne durmamız lazım. 8 ayda bu memleketin 83 milyonun bir avuç tefeciye ödediği faiz 728 milyon dolar. E sarayda oturan zat. Sabredin diyorsun. Ne zaman bu milletin yakasından düşeceksin! Ya da bu millet seni sandıkta seni yakasından düşürecek."

Baro seçimleri tepkisi

"Öyle bir duruma geldiler ki kanunlara uymuyorlar. Genelgeyle kanun değiştiriyorlar. Baro seçimi. Siyasi partilerin kongreleri serbest, her şey serbest. Ama baro seçimi yok kardeşim yasak. Niçin? Bir kişiyi yerinde tutmak için."

Ankara'daki kamu avukatlarına çağrı: Atacağın her imza hukuka, adalete, kendi mesleğine ihanettir

"Uğraştılar, didindiler, baskı yaptılar nihayet İstanbul'da bir tane baro kurdular. Şimdi Ankara'da kurmak için kamu avukatlarını zorluyorlar. Sesleniyorum atacağın her imza hukuka, adalete, kendi mesleğine ihanettir. Hakkı hukuku ve adaleti savunacaksak ben nasıl savunuyorsam benden daha fazla sen savunacaksın kardeşim. Sen avukatsın!"

"EBA'nın canlı kapasitesi bir milyon öğrenci"

"EBA'nın canlı kapasitesi bir milyon öğrenci, siz 15 milyon öğrenciyi eğitmeye kalkıyorsunuz. 7 milyon 695 bin kişi zaten ulaşamıyor. Gazetelerde görüyorsunuz tepelere çıkan öğrenciler acaba bir şey yakalayabilir miyim diye. Bunların devlet yönetiminden haberleri bile yok çünkü Türkiye gerçeğini bilmiyorlar. Otur bir bak bakalım, bir okula git bakalım, bir gecekondu mahallesindeki eve git bakalım. Bunlardan haberleri yok. 3 milyon37 bin ailede internet yok."

"Hariri ailesinden dünyanın en büyük kazığını yedik"

Hepiniz çok iyi bilirsiniz. Rahmetli Özal Turktelekom'u kurdu. Hariri ailesine sattılar. Turktelekom tüm iletişim altyapısını yapacaktı. Devletin kurumuydu. Hariri ailesi Turktelekom'u nasıl satın aldı? Gitti Türk bankalarından krediyi çekti, Hariri ailesinin cebinden beş kuruş çıkmadı. Bankaların borcunu ödemeye gelince ben bankalara ödemiyorum dedi. Hariri ailesinden dünyanın en büyük kazığını yedik. Bu kazığı atanlar şimdi sarayda oturuyorlar. Turktelekom altyapı yapmadı kârı da yedi, bankalara borcu demeye gelince de senin olsun dedi işin içinden çıktı. Bunu yapanlara siz Müslüman der misiniz? Altyapıyı yapmadılar. Fuat Oktay, 2018'e kadar da Turktelekom'da başkan yardımcısıydı bu beyefendi. Hortumculuğun başkanlığını yapıyordu. Turksat'ı kurdular. Turksat'ın da başına eski bakanlar, eski bakanların çocuklarını getirdiler. Orayı tamamen arpalığa çeviriler. Altyapı? Altyapı yok. Size bilgi teknolojileri kurumunun 2019 raporundan söz edeceğim. Kablo tv altyapısı üzerinden halihazırda şu anda 24 ilde geniş bant internet erişimi var. Altyapının tüm noktalara ulaşmaması nedeniyle bölgesel olarak hizmet sunulabilmekte.' Kim engel oldu? Bir olayı masaya koyarken bütün ayrıntılarını masaya koymak lazım. Vatandaşı doğru bilgilendirmek lazım. İnternet altyapısı bu kadar yetersizken sen nasıl kalkıp derken dünyada birinci Çin ikinci biziz dersin. O görevi bırakacaksın kardeşim. Çekileceksin. Turksat 15 yıldır bu memlekete hizmet yapıyor. Elin oğlu 5 yılda götürüyor, 15 yılda 24 ilin tamamına bile götürememişiz."

"Bilgisayarlardan alınan vergi kaldırılsın, ihtiyaç sahibi aile ve öğretmenlere internetin ücretsiz olsun"

"30 milyon veliye ve bütün öğretmenlere açık ve net düşüncelerimi ifade ediyorum Ve nelerin yapılması gerektiğini söylüyorum. Bu bilgisayarlardan alınan verginin kaldırılması lazım. İnternet, artık günümüzde hava gibi, su gibi. Hepimizin yaşamının bir parçası internet. Su gibi. Hava gibi. İhtiyaç sahibi olan ailelere ve öğretmenlere internetin ücretsiz olması lazım. Devlet ihtiyaç sahibi ailelere ve öğretmenlere ücretsiz bilgisayar vermek zorundadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı FATİH projesi vardı. Buna göre 2010'da bütün öğretmenlere bilgisayar verilecekti. Hangi yıldayız? 2020. Bir tek öğretmene bile bedava bilgisayar vermediler. Nereye gitti bu paralar? 4- Televizyonu olmayan 759 bin 493 hane var. Çağrımda şunu söyledim. Eğer bu tvler için kampanya açın olmayan ailelere verelim. Siz açamaycaksanız böyle bir kampanya biz açacağız. Dilekçe yazdık. Çocuklarımızın çağdaş koşullarda ders alması için 57 bin 340 dersliğe ihtiyaç var Bir derslik dahi yapılmadı. Buradan bütün milletin huzurunda şu sözü veriyorum; eğer MEB bu derslikleri yapmazsa Hazine kaynak ayırmazsa bize sadece yer göstersinler yıl sonuna kadar bütün derslikleri yapıp anahtarı MEB'e teslim edeceğiz. 57 bin 340 dersliğin yapımına talibiz. Derslikleri yapalım öğretmeni de siz atayın."

Bahçeli'ye Uygur Türkleri tepkisi

"Siz kendinizi milliyetçi olarak tanımlıyorsunuz, Uygur Türklerinin böyle bir sorunu varsa neden TC'nin saray hükümet bunun altına imza atmaz. Bu soruyu sordum Bakın bu soruyu Erdoğan'a değil Bahçeli'ye soruyorum. Bahçeli bugün yanıt vermiş. 'CHP bize Uygur Türklüğü konusunda parmak sallayamaz.' Kimseye parmak sallamak benim geleneğimde ruhumda yoktur. Kaba güç ortaçağın gücüdür. 21 yüzyılda akıl gücü vardır. Neden biz eğitim diyoruz, akıl gücünü güçlendirmek ona nitelik kazandırmak için. Ben sadece Uygurlar için değil herhangi bir halk zalim bir uygulama ile karşılaşıyorsa biz orada bir haksızlık var deriz. Sayın Bahçeli bilsin Irak'ta Türkmenlere kim yardım yaptı biliyor musunuz? Biz yaptık. Ama bunun reklamını yapmadık. Bir gidişimize baktık çocukların ayakkabıları yok hepsine ayakkabı aldık. Suriye'deki Türkmenlere Arapça Mustafa Kemal'in nutkunu gönderen biziz. Sen ne diyorsun kardeşim! Bizim işimiz reklam değil. Eğer saray iktidarının bekçiliğine biri soyunursa bize bu konularda ders veremez!"