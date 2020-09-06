Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu; “Akdeniz Fırtınası” tatbikatı KKTC’de başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile KKTC Güvenlik Komutanlığı’nın katılımıyla gerçekleştirilen 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı bugün itibariyle KKTC’de başladığını duyurdu.

Oktay, "Doğu Akdeniz‘de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir" dedi.

Öte yandan Oktay, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı’nın katılımıyla gerçekleştirilen ‘Akdeniz Fırtınası’ tatbikatı bugün itibariyle KKTC’de başlamıştır. Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir. Türkiye’yi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk'ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

KKTC Başbakanı Tatar: Bizler, barıştan yanayız ama hakkımızı korumakta da kararlıyız

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Bizler, barıştan, uzlaşmadan, dostluktan yanayız ama hakkımızı, hukukumuzu korumakta da kararlıyız" dedi.

Tatar, "Tatbikata katılan tüm askerlerimize, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na üstün başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

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