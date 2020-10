Milli Savunma Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz paylaşımı: Hiçbir kabadayılığa izin verilmeyecek

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullanıldı. Bakanlık açıklamasında, "Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!’ denildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Güçlü, Kararlı ve Muktedir!

Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!"

Erdoğan Doğu Akdeniz'le ilgili ne demişti?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da, dün şehir hastanesi açılışında yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz'deki gerginliğe değinmiş, "Ülkemize karşı kurulan akıl almaz ittifakların ve sergilenen hak hukuk ve teamül tanımaz davranışların gerisinde bunun verdiği telaş ve korku bulunuyor. Halbuki biz her platformda, her mesajımızda Türkiye'nin adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazır oluğunu ifade ediyoruz. Bu sözümüzde de samimiyiz. Sorun karşımızdakilerin bizim haklarımızı yok sayması, kendilerini bizim üstümüzde konumlandırmaya çalışmasıdır. Ama bunun böyle olmadığını, Türkiye'nin kedisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak ekonomik, askeri ve siyasi güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin ve diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar. Mücadeleyi ve onun sonundaki muhtemel şehadeti en büyük paye olarak gören bir milletin karşısında durabilecek hiçbir gücün olmadığını fark ettiklerinde umarım iş işten geçmiş olmaz. İçinden geçtiğimiz sürecin sonunda olabilecekleri asıl bunca zamandır sahte bir refah ve demokrasi sırça köşkünde yaşayanlar düşünsün. Biz her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız" ifadelerini kullanmıştı.

