Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat ekonomimizin çarkları salgın döneminde dönüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat ekonomimizin çarkları salgın döneminde dönüyor" düşüncesini dile getirdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir." ifadesini kullandı.

Türk Lirası'nın, ABD Doları karşısındaki değer kaybı sürüyor. Dolar / TL kuru, 7,3616'yı görerek, Türk Lirası karşısında tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

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