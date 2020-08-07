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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat ekonomimizin çarkları salgın döneminde dönüyor

07 Ağustos 2020 14:09

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat ekonomimizin çarkları salgın döneminde dönüyor" düşüncesini dile getirdi. 

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir." ifadesini kullandı. 

Türk Lirası'nın, ABD Doları karşısındaki değer kaybı sürüyor. Dolar / TL kuru, 7,3616'yı görerek, Türk Lirası karşısında tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

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