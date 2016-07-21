Erdoğan: İkinci bir emre kadar meydanlardan çekilmiyoruz, değil mi?

MGK ve Bakanlar Kurulu toplantılarının ardından ülke genelinde 3 ay olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, video konferansla yaptığı konuşmada "Uydurulan yalanlara asla sizler inanmayın. Gerek Başbakanımız zaman zaman gerekli aydınlatmaları yapacaklardır. Biz de aynı şekilde bunları yapacağız. Konya ikinci bir emre kadar meydanlardan çekilmiyor değil mi?" dedi.

Erdoğan, "İmansız paslı yürekler, imanlı yürekler karşısında tükendiler, bittiler, mağlup oldular. Bilirsiniz ki bu mağlubiyet onlar için ilk olmayacak, bundan sonra da devam edecek" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Ankara’dan Mevlana’ya Şemsi Tebrizi’ye en kalbi selamlarımızı, dualarımızı iletiyorum. Kardeşlerim, 15 Temmuz akşamı cereyan eden malum darbe girişimi sebebiyle bu ülkede Fethullahçı Terör Örgütü ne yazık ki bu milletin kendi paralarıyla almış olduğu uçaklarla, tanklarla, silahlarla bu milletin evlatlarını haince vurmaya çalıştılar.

Bununla kalmadılar, tanklarla bu milletin evlatlarını paletlerin altında bırakarak ezdiler, şehit ettiler. Fakat biz şunu biliyoruz, şuna inanıyoruz. Şehadet bizler için peygamberlikten sonra en yüce makam. Ben milletimin şehadete gülerek koştuğunu gördüm. Milletimi meydanlara davet ettiğim anda milyonların meydanları nasıl doldurduğunu gördüm ve şuna inandım.

İmansız paslı yürekler, imanlı yürekler karşısında tükendiler, bittiler, mağlup oldular. Bilirsiniz ki bu mağlubiyet onlar için ilk olmayacak, bundan sonra da devam edecek. Konya bunu çok bilir. Bundan sonraki süreçte de bunu aynen devam ettireceğiz. Bizim beraberliğimi ne FETÖ ne de onun haşhaşileri asla parçalayamayacak. Biz diri olacağız, hep beraber kardeş ve Türkiye olacağız.

Konya her zaman vefalı davrandı. Bu görüntülerin bundan sonra da devam edeceğine inanıyorum. Bizim biliyorsunuz bir Rabia’mız var. Bu Rabia’mızda tek millet var. Tek millet, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Boşnağıyla velhasıl 79 milyon tek millet. Ve ikincisi tek bayrak. Bayrağımızın rengi şehidimizin kanıdır.

Üç, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Bizim hedefimizde 2023 var. Bizim hedefimizde 2050 var. Bizim hedefimizde 53 var, bizim hedefimizde 2071 var. Biz o günleri göremeyeceğiz ama torunlarımız inşallah o hedefi görecekler.

İşte eğitimde atılan adımları biliyorsunuz. Sağlıkta atılan adımları biliyorsunuz. Ulaşımda atılan adımları biliyorsunuz. İşte Konya Ankara arasında hızlı tren. Konya Ankara arasında duble yollar. Konya Havalimanı… Çok daha farklı bir Konya’yı inşa ettik. Konya dünyanın en modern şehirlerinden birisi haline geldi. Değerli kardeşlerim, bütün bu adımları kararlı bir şekilde atarken inşallah geleceğe yönelik hiç sizleri sıkıntıya düşürmeyecek altyapı yatırımlarıyla daha güçlü hale geleceğiz.

Dört, tek devlet. Neymiş o ya, paralel devlet? Bu oyunlara biz gelmeyiz. Paraleli maraleli olmaz. Buradan Pensilvanya’daki zata ve onun uşaklarına sesleniyorum. Eğer dürüstseniz, eğer hukuktan yanaysanız buyurun vatandaşı olduğunuz Türkiye’ye gelin. Gelemiyorsanız demek ki ihanet içerisindesiniz. MGK, Bakanlar Kurulu toplantısı yaptık. MGK toplantımızda bugün tarihi bir teklif sunduk hükümete.

İkinci bir emre kadar

O da OHAL kararıydı. Ardından Bakanlar Kurulu toplantısı yaptık. OHAL kararı Bakanlar Kurulu kararı olarak geçti. Birçok spekülasyonlar başlayabilir. OHAL sıkıyönetim değildir. Demokrasinin daha iyi işleyebilmesi için özellikle bu terör örgütü mensupların, Fethullahçı Terör Örgütü mensuplarının, hangi terör örgütü olursa olsun bunları kamudan temizlemek suretiyle devletimizi güçlü ellere teslim etme hareketidir. OHAL kanunu değerli kardeşlerim, valilerin yönetiminin çok daha güçlendirilmesi sürecidir. TSK yine valilerimizin illerde emri olacak, onlarla birlikte çalışmasını sürdürecektir. OHAL sürecinde temel hak ve özgürlükler noktasında asla bir kısıtlama söz konusu değildir. Bunun garantörü biziz. Halkım çok daha huzurlu, güvenlikli olacak.

Birçok spekülasyonlar yapanlar çıkabilir. 3 ay süreyle OHAL ilan edilmiştir. Uydurulan yalanlara asla sizler inanmayın. Gerek Başbakanımız zaman zaman gerekli aydınlatmaları yapacaklardır. Biz de aynı şekilde bunları yapacağız. Konya ikinci bir emre kadar meydanlardan çekilmiyor değil mi?