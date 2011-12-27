'Cumhurbaşkanı veto ederse mutlu oluruz'

T24

Kılıçdaroğlu, bugünkü çalışmalarını TBMM'deki makamında sürdürdü.TBMM'den ayrılırken, “Cumhurbaşkanı'ndan, maaş düzenlemesine ilişkin yasaya yönelik veto bekliyor musunuz?” yönündeki soruya Kılıçdaroğlu, “Mutlu oluruz” karşılığını verdi.Kılıçdaroğlu, Gül ile bir görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin soruyu da “Mutlu oluruz” diye yanıtladı.