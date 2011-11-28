Cumhurbaşkanı ve Arınç'a 'Balyoz' yanıtı!

T24 - Balyoz davasına, Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Yardımcısı Arınç'ın tutukluluk süreleriyle ilgili açıklamaları damga vurdu. Mahkeme başkanı Ömer Diken, Gül ve Arınç'ın açıklamalarını örnek gösteren sanıklara, "Değerlendirmeler söyleyen kişiyi bağlar. Bizi bağlamaz" dedi.



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada çapraz sorgusu yapılan hakim Albay Bülent Günçal'a soru sormak üzere söz alan tutuklu sanık hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, geçtiğimiz cuma günü yapılan duruşmada savcı Savaş Kırbaş'ın, tutuklu sanık Orgeneral Bilgin Balanlı'ya 1997 tarihinde askeri personelle ilgili hazırladığı bir belgeyi sorarak, "Cevap vermemeniz aleyhinize değerlendirilecektir" dediğini anımsattı.



Davada suç tarihi 2002-2003 yılı olmasına karşın 1997 yılına ilişkin soru sorulduğunu ifade eden Üçok, birinci "Ergekenon" davasının 4 Kasım'daki oturumunda da üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu'nun "Mahkeme dışı beyanlar, bizim için sivrisinek vızıltısından öteye geçmez" sözlerini anımsattı.



Üçok, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tutuklulukla ilgili sözlerini de dile getirerek, "Bunlar karşısında yargılamanın bağımsız olduğunu düşünüyor musunuz? Bu mahkemede kendinizi güvende hissediyor musunuz" şeklinde Günçal'a soru yöneltti.





Mahkeme Başkanı: Değerlendirmeler bizi bağlamaz



Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken de, bu şekilde soru yöneltemeyeceğini söylediği Üçok'un, değerlendirme yaptığını söyledi.



Üçok'un soru sorma hakkını kötüye kullandığını ifade eden Diken, "Sinek vızıltısı' diyen yargıç kim, bu heyette mi? Biz yasalara bağlıyız. Değerlendirmeler, Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakan da olsa söyleyen kişiyi bağlar. Bizi bağlamaz. Biz etki altında kalmadan bağımsız yargılama yapıyoruz. Aksi söylemler yargıya müdahaleye girer" dedi.





