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Politika

Cumhurbaşkanı, TSK’yı övdü

Gül, Diyarbakır zanlılarını bir günde yakalan polisin ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de başarısını övdü.

11 Ekim 2008 03:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Diyarbakır’daki saldırı sonrası 3 zanlıyı bir gün içinde yakalayan Emniyet Güçleri’nin ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin teröre karşı mücadeledeki başarısını da övdü.

Gül ile Estonya Cumhurbaşkanı Toomas Hendrik Ilves, Kadriorg Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Gül, "Diyarbakır’daki üzücü olayın tezkere ile aynı güne, aynı zamana denk gelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

Örgüt provokasyon peşinde

"Terör örgütü bazı provokasyonlar peşinde. Terör örgütleri daima bundan beslenirler ama Türkiye, terörle mücadele etmekte sonuna kadar kararlıdır. Şundan da gurur duyuyoruz ki Türkiye terörle mücadele ederken Türk Silahlı Kuvvetleri, hiçbir silahlı kuvvetlerde görülmeyecek kadar, terörist ile sivilleri ayıran ve yaptığı operasyonlarda özellikle Kuzey Irak’ta sivillere hiç zarar vermeyen bir tavır içindedir. Bu, tüm dünyanın gözü önünde cereyan etmektedir. Bundan da gerçekten gurur duyuyoruz. Ama kararlılığımız devam etmektedir. Teröristler bu tür provokasyonlarına devam edebilirler ama terörle mücadele konusundaki kararlılığımız kesindir."


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