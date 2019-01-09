"Cumhurbaşkanı TBMM'ye 3 bin polisle geldi"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün Meclis'e 3 bin polis ve uzun namlulu silahları bulunan özel harekat polisleriyle birlikte gittiğini ileri sürdü. "Allah Tayyip Erdoğan’a kolaylık versin" diyen Altay "Meclis’e böyle giren bir insanın içinde bulunduğu korku hali sadece ‘FETÖ’den kaynaklı olamaz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay KRT televizyonunda Savaş Kerimoğlu’nun sunduğu Siyaset Gündemi programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Altay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün grup toplantısı için gittiği TBMM'de güvenlik önlemleri hakkında şunları söyledi:

"Bugün özel harekat polisleriyle geldi. Ne oldu dedim, savaş mı çıktı. Cumhurbaşkanı TBMM’ye geldiğinde, dışarıda belli bir koruma olabilir, Meclis’in zaten bir koruma organizasyonu var. Bir cumhurbaşkanı Meclis’e girdiğinde onunla birlikte 3 bin tane polis, uzun menzilli silahlar, komandolar ve 4 tane helikopter Meclis’in tepesinde geziyor ise her şeyi bir tarafa bırakın Allah Tayyip Erdoğan’a kolaylık versin. Yani Meclis’e böyle giren bir insanın içinde bulunduğu korku hali sadece ‘FETÖ’den kaynaklı olamaz. Bu yaptığı bütün günahların, ya bu kadar eziyet eden biri…"

Dün, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM’de partililerle fotoğraf çektirirken korumaları ile HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Tunceli Milletvekili Alican Önlü arasında tartışma çıkmıştı. Bazı HDP’li vekiller de tartışmaya katılınca, kısa süreli arbede yaşanmıştı.