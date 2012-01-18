-Cumhurbaşkanı Seçimi Tasarısı görüşmeleri tamamlandı TBMM (A.A) - 18.01.2012 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''Burada Sayın Başbakan'ın şuraya (Cumhurbaşkanlığına) gelebilmesi için yapılmış bir düzenleme söz konusu değildir'' dedi. TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ergin, ''Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresine ilişkin düzenlemede, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın önü mü açılıyor?'' yönündeki soru üzerine, söz konusu düzenlemenin, spesifik olarak somut bir olaya yönelik olmadığını söyledi. Parlamentonun 7 yıl görev yapmak üzere seçtiği bir Cumhurbaşkanı olduğunu belirten Ergin, ''Parlamento 7 yıllığına ve bir kez için seçmiştir Sayın Gül'ü. Kendi seçildiği dönemdeki statü içinde değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla burada falanca kişinin, Sayın Başbakan'ın, filancanın, şuraya gelebilmesi için yapılmış bir düzenleme söz konusu değildir'' diye konuştu. Ergin, düzenlemenin Başkanlık sistemine geçiş için getirilip getirilmediği sorusuna da ''Getirmiş olduğumuz kanun tasarısı kimseye özgü, özel bir düzenleme değildir'' yanıtını verdi. Ergin, normal şartlarda Gül'ün 7 yıl olması gereken görev süresinin tartışıldığını, bu tartışmaları YSK'nın ya da başka kesimlerin değil Parlamentonun sonuçlandırmasının doğru olduğunu kaydetti. Bakan Ergin, Gül'ün 10 yıl görev yapması ile ilgili bir çekingenin, sıkıntının söz konusu olmadığını, ancak Gül'ün 7 yıllığına ve bir kez seçildiğini ifade etti. Sadullah Ergin, başka bir soruyu yanıtlarken, önceki cumhurbaşkanlarının aday olamayacağının tasarı içinde düzenlendiğini hatırlattı. Bakan Ergin, tutuklu milletvekilleri aday olursa kampanyalarını nasıl yürüteceklerine ilişkin soruyu da yanıtladı. Ergin, söz konusu milletvekillerinin, milletvekili adayı gösterildiklerinde de tutuklu olduklarını anımsatarak, ''Kampanyaya bulundukları mekandan katılmış oldular. Aday gösterilmelerinin nasıl bir sonuç doğuracağına bizler değil, yargılamayı yapan hakimler karar verecektir'' dedi. Ergin, seçim kampanyalarında Cumhurbaşkanı adaylarına Hazine yardımı yapılıp yapılmayacağı konusunun geçen yasama dönemindeki komisyon çalışmalarında da gündeme geldiğini, sonuçta bu yardımın yapılmaması yönünde karara varıldığını anımsattı. ''Temel yasa'' olarak görüşülen tasarının 1. Bölümü'nün görüşmelerine geçildi.