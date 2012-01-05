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Politika

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı komisyonda TBMM (A.A)

05 Ocak 2012 12:43

-Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı komisyonda TBMM (A.A) - 05.01.2012 - TBMM Anayasa Komisyonunda, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı'nın görüşülmesine başlandı.  AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun başkanlığında toplanan Komisyon, 23. Dönemde kadük (hükümsüz) kalan, Hükümetin yeni dönem başlarken yenilediği tasarıyı yeniden görüşüyor.   Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ''Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı'' na göre, cumhurbaşkanı 5 yılda bir halk tarafından seçilecek, bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı olabilecek.  Tasarıya göre, savaş nedeniyle TBMM seçimi bir yıl geriye bırakabilecek. 40 yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış milletvekilleri veya aynı nitelikler ile milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları cumhurbaşkanı seçilebilecek. Cumhurbaşkanlığı adaylığı en az 20 milletvekilinin aday göstermesiyle mümkün olacak. Partiler de belli koşullarda aday gösterebilecek. Tasarıya, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresiyle ilgili bir madde eklenmesi bekleniyor.

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