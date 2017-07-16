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Dünya
Deutsche Welle

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin kardeşi tutuklandı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi Hüseyin Feridun'un mali suçlar sebebiyle gözaltına alındığı bildirildi.

16 Temmuz 2017 19:40

İran İran yargı sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsini Ejei Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi ve danışmanı Hüseyin Feridun'un finansal suçlar sebebiyle tutuklandığını açıkladı.

Televizyonlarda canlı yayınlanan bir basın toplantısında konuşan sözcü, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin kardeşi hakkında birden fazla soruşturma yürütüldüğünü, kefaletini öderse tutuksuz yargılanabileceğini söyledi.

Ruhani'nin kardeşinin tutuklanması haberi Genel Soruşturma Organizasyonu Başkanı Naser Seraj'ın finansal suç işlemekle itham etmesi sonrası geldi. Muhafazakarlar Feridun'un sıfır faizle kredi almak ve Ruhani'nin görevden aldığı bir banka müdürünün göreve getirilmesinde etkisi olmaktan yargılanmasını istiyor.

68 yaşındaki Hasan Ruhani mayıs ayında yapılan seçimlerde ikinci kez cumhurbaşkanlığına seçilmişti. Ruhani BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya)ve Almanya ile nükleer anlaşma imzalamayı başarmış ve İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların kalkmasını sağlamıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP, SSB, EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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