Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin 6. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde yaptığı seçim manifestosu konuşmasında köprüleri atmak yerine Avrupa Birliği’ne yeniden elini uzattığını söyledi. Selvi, “Sayın Cumhurbaşkanı rest çekmek, köprüleri atmak yerine yeniden bir el uzattı. AB vurgusu çok önemliydi. AB’ye girilmesi değil, AB değerlerinin önemli olduğunun vurgulanması açısından önemliydi” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Ülkemizin birliğine ve dirliğine kast eden terör örgütleriyle her alandaki mücadelemizi, içeride ve dışarıda en küçük bir zafiyete meydan vermeden sürdüreceğiz. En son Afrin'de destan yazan kahramanlarımız, Mehmetçiklerimiz yeni görevlere hazırdır, bunu da gördük. Aynel Arab'dan Haseke'ye, oradan Sincar ve Kandil'e kadar tek bir terörist bırakmayana kadar operasyonlarımız devam edecektir” şeklindeki sözlerini de değerlendiren Selvi, Türkiye’nin sınırları dışında gerçekleştirdiği askeri operasyonların devam edeceği sinyalinin verildiğini ifade ederek, “Geçmişte DEAŞ’a karşı mücadele yürütülmüştü, PKK’yla mücadele edilmişti; sadece bu örgütlere karşı bir defalık olmadığını, terörle mücadelede yeni bir konsept olduğu vurgusu yaptı. Bu operasyonların devam edeceğini, bütünleştirerek ortaya koymuş oldu” diye konuştu.

"Operasyonların devam edeceğini, bütünleştirerek ortaya koymuş oldu"

Geçen hafta İzmir’de seçim kampanyasının startını veren Erdoğan’ın bugün İstanbul’da açıkladığı seçim manifestosunu CNN Türk canlı yayınında değerlendiren Selvi, şu yorumlarda bulundu:

-(Askeri operasyonlar devam edecek diyebilir miyiz?) Diyebiliriz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da konuşmasında milli güvenliğe vurgu yaptı. Soğuk Savaş dönemi bitti ama küreselleşme de başarılı olamadı, bölgede haritalar yeniden çiziliyor dedi ve burada bir konsepti ortaya koydu. Sadece Afrin’deki terörle mücadeleyle sınırlı olmadığını ve yenilerinin ekleneceğini söyledi. Geçmişte DEAŞ’a karşı mücadele yürütülmüştü, PKK’yla mücadele edilmişti; sadece bu örgütlere karşı bir defalık olmadığını, terörle mücadelede yeni bir konsept olduğu vurgusu yaptı. Bu operasyonların devam edeceğini, bütünleştirerek ortaya koymuş oldu.

-Sayın Cumhurbaşkanı rest çekmek, köprüleri atmak yerine yeniden bir el uzattı. AB vurgusu çok önemliydi. AB’ye girilmesi değil, AB değerlerinin önemli olduğunun vurgulanması açısından önemliydi. Müttefiklerimiz YPG’yle hareket ederken, bunları her zeminde ifade ettik. Dünya liderleriyle aynı seviyede konuşabilen bir lider. İlişkileri koparmadan, onlarla süreçleri devam ettirebiliyor. Rusya’yla Astana sürecini devam ettiriyoruz, diğer taraftan da Cenevre’deki sürecin eklemlenmesi için çaba içindeyiz. Köprüleri atmadan el uzattı.

"Güç odaklarıyla değil milletle sözleşme yapmayı tercih etti"

-(Dikkatinizi çeken başlıklar neler?) Birçok başlık dikkatimi çekti. Ama öncelikli olarak, biz siyasetin karşılıklı yıpratma, karalama kampanyası olması yerine vizyon belgesi açıklama şeklinde olması gerektiğini düşünüyorduk. Sayın Cumhurbaşkanı bu kapıyı açmış oldu. Önemli olan nokta bu. Vizyon belgesi koymuş oldu. Ki buna en az ihtiyacı olan lider. Sayın İnce’nin, Akşener’in, Karamollaoğlu’nun da vizyon, manifesto ortaya koyması lazım.

-Sayın Cumhurbaşkanı, milletle bir ahitleşme, sözleşme ortaya koydu. Güç odaklarıyla değil milletle sözleşme yapmayı tercih etti. Kuruluş-diriliş dönemi olarak geçmiş dönemleri sınıflandırdı, gelecek dönem şahlanış olarak isimlendirildi. Erdemliler hareketinin yanına, 16 yılın sonunda “Erdem, irade ve cesaret” gibi 3 sembol değeri koydu. Bu da onun siyasi hayatının, mücadelesinin özeti. Adalete, özgürlüklere vurgu önemliydi. Kürt ve Alevi sorunu konusunda yeni bir şeyler söylenmesi beklenebilirdi. Ama muhalefet liderleri ya da adaylarını hiç ağzına almadı. Tek bir eleştiri yöneltmedi. Ne yapacağını anlattı, pozitif bir tavır ortaya koydu.