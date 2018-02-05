T24 LogoT24 Logo
Dünya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile görüştü

Esma Çakır / Roma, 5 Şubat (DHA) – Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak için gittiği İtalya’nın başkenti Roma’da İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile görüştü

05 Şubat 2018 22:37

Esma Çakır / Roma, 5 Şubat (DHA) – Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak için gittiği İtalya’nın başkenti Roma’da İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile görüştü. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan’da Papa Francis ile görüştükten sonra Roma’ya geçmiş ve İtalyan mevkidaşı Sergio Mattarella ile de ikili görüşme gerçekleştirmişti. Mattarella\'yla yaptığı görüşmenin ardından Erdoğan İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile de görüştü. 
Erdoğan bu akşam Roma’da önde gelen İtalyan şirketlerinin yöneticileri ile de basına kapalı bir akşam yemeğinde bir araya gelecek. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü: 

-----------------------
- Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni tarafından karşılanması
- Resmi karşılama töreninden görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EsmaRomaDHACumhurbaşkanı ErdoğanRomadaBaşbakanı Paolo GentiloniErdoğan Vatikanda Papa FrancisRomayaMattarellaErdoğanFotoğraflı GörüntüResmi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24