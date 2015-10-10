Cumhurbaşkanı: POAŞ dosyasının açılması ve Aydın Doğan'ın savcılıkça araştırılması hayra alamet

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, savcılığın POAŞ ihalesiyle ilgili tüm belgeleri istediği ve Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın 28 Şubat soruşturmasına dahil edildiği iddialarıyla ilgili oalrak "Hayra alamet diyorum. Gerçekler ortaya çıksın. Yargı içerisindeki malum yapı bugüne kadar pek çok konuyu görmedi veya üzerini kapattı. Gerçeklerin ortaya çıkması için, yargı üzerine düşeni yapmalı" dedi.

Japonya dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

28 Şubat davasının sivil ayağı ile ilgili iki gelişme oldu. POAŞ ihalesiyle ilgili tüm bilgi ve belgelerin istenmesine karar verildi. İkincisi, Aydın Doğan'ın 'Refah-Yol'u ben yıktım' dediği iddiası ile ilgili Albayrakların tanık olarak dinlenilmesine karar verildi...

Hayra alamet diyorum. Gerçekler ortaya çıksın. Yargı içerisindeki malum yapı bugüne kadar pek çok konuyu görmedi veya üzerini kapattı. Gerçeklerin ortaya çıkması için, yargı üzerine düşeni yapmalı. Gerekiyorsa, her ne kadar icracı olmasa da, bu tür konularda Devlet Denetleme Kurumu'nu da çalıştırabiliriz. Hiçbir şey gizli kalmasın, herşey gün yüzüne çıksın. Belirli odakların, hiç bir günahı olmayanlara iftiralarla fatura kesmeye kalktığı bir ortamdayız. Doktoraya giden oğluma, iftira atıp 'kaçtı' dediler. Oysa bayramda buradaydı. Haziran-Temmuz gibi tezini verince de ülkemize dönenecek. Bu ülkeden kimlerin kaçtığı belli. Kaçanlardan değil benim oğlum. Ama bazı kesimler, 'Çamur at, izi kalır' mantığıyla iş yapıyor.