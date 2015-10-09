Doğan Grubu: İftira, yalan ve karalama karşısında hakkımızı aramaya devam edeceğiz

Doğan Grubu Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahter Kutadgu, Doğan Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın “28 Şubat Soruşturması"na dahil edileceği yönündeki haberlerle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. "Tek güvencemiz hukuk" başlığını taşıyan açıklamada "Gerek Onursal Başkanımız Aydın Doğan, gerek Grubumuza bağlı şirketlerimiz ve yöneticilerimiz her zaman olduğu gibi, her türlü iftira, yalan ve karalama karşısında hukuk önünde haklarını aramaya kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Açıklama şöyle:



“Haberlerin içinde yer alan iddiaların hiçbiri yeni değildir. Tamamı daha önce de gündeme getirilmiş, bazıları hakkında iddia sahiplerine karşı davalar açılmış ve iddiaların temelsiz ve asılsız oldukları mahkemelerce karara bağlanmış; diğerleri hakkında ise daha önce çok kapsamlı açıklamalar yapılmış bulunmaktadır. Buna rağmen bu iddiaların yeniden gündeme getirilmesi, Grubumuz üzerinde yeni bir baskı çabası olarak değerlendirilmektedir. Grubumuzun ne geçmişte ne de bugün, hukuka, ahlaka, gelenek ve teamüllere aykırı hiçbir işlemi bulunmamaktadır.

Öte yandan, bugün iktidara yakın medyada, Onursal Başkanımız Sayın Aydın Doğan'ın bazı gazetecilere karşı tazminat ve ceza davaları açtığından bahisle, bunun basın özgürlüğüne aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir. Açılmış olan davaların tümü iftiraya karşıdır. Basın özgürlüğü düşünce ve ifadeyi kapsar; iftiraya cevaz vermez. Son zamanlarda bazı medya organlarında, tamamen iftira niteliğinde, haysiyet pazarlaması yapan yayınlara karşı hukuk önünde hak aramak kaçınılmaz bir görev olmuştur. Gerek Onursal Başkanımız Aydın Doğan, gerek Grubumuza bağlı şirketlerimiz ve yöneticilerimiz her zaman olduğu gibi, her türlü iftira, yalan ve karalama karşısında hukuk önünde haklarını aramaya kararlılıkla devam edecektir."