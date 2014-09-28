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Politika

'Cumhurbaşkanı olmam hükümet faaliyetlerinden beni kesinlikle alıkoymaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan '2023 hedefleri hükümetimizin olduğu kadar cumhurbaşkanı olarak benim de hedeflerimdir' dedi

28 Eylül 2014 22:36

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun "Gelecekteki Bölgesel Kalkınma için Kaynakların Ortaya Çıkarılması" konulu özel toplantısında konuştu. Konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan “Cumhurbaşkanı olmam hükümet faaliyetlerinden beni kesinlikle alıkoymaz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın “5 yıllığına Cumhurbaşkanı seçildiniz. 5 yıl sonra neler olacağını düşünüyorsunuz?” şeklindeki soruya verdiği yanıt şöyle: 

“Cumhurbaşkanı olmam hükümet faaliyetlerinden beni kesinlikle alıkoymaz. 2023 hedefleri hükümetimizin olduğu kadar cumhurbaşkanı olarak benim de hedeflerimdir. Eğitimde başarılı olmak en büyük hedefimiz. AB sürecinde ertelenen hedefleri netleştireceğiz. Başbakanımıza "siz yurt içi çalışın ben de ekibimle beraber dünyayı yoğun şekilde dolaşayım ve elbirliği ile güç birliği ile dünyayı hep birlikte ayağa kaldıralım. Güçlünün haklı olduğu bir dünya bizim için dünya değildir. Haklının güçlü olduğu dünya bizim için gerçek bir dünyadır. Bunu hep birlikte başarmamız lazım.”

 

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