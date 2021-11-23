Cumhurbaşkanı'nın kararıyla değiştirilmişti; AKP'li Belediye Başkanı'ndan tepki: Vefasızlık

Kayseri’nin AKP'li Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Erciyes Üniversitesi’ne bağlı olarak 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında başlayan Seyrani Ziraat Fakültesi'nden “Seyrani” isminin kaldırılmasını eleştirdi. Cabbar, fakülteden ismin kaldırılmasını “vefasızlık” olarak değerlendirdi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde 2005 yılında kurulan Seyrani Ziraat Fakültesi'nin adı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın imzasıyla değiştirildi. Resmi Gazetede de yayımlanan karara göre fakülteden “Seyrani” ismi çıkartılarak, ismi Ziraat Fakültesi oldu.

AKP'li başkandan tepki

Sözcü gazetesinden Müslüm Evci’nin haberine göre, Seyrani isminin çıkartılmasına AKP'li Develi Belediye Başkanı ve aynı zamanda Seyrani Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı da olan Mehmet Cabbar tepki gösterdi.

“Hemşerilerimize yapılmış bir vefasızlık”

Kararı bir ‘vefasızlık' olarak değerlendiren Cabbar yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“2008 yılından 2018 yılına kadar hem Develimizde hem de Kayseri'de eğitim-öğretim faaliyetine devam eden Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesinin isminin başındaki “Seyrani” isminin kaldırıldığını Seyrani Eğitim ve Kültür Vakfı ve biz Develililer olarak büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayırseverlerimizin desteği ile yaptırılan ve 10 sene ilçemizde eğitim-öğretim hizmeti yürütmüş Ziraat Fakültesinin yaptığı bu uygulamayı ilçemize ve hemşerilerimize yapılmış bir vefasızlık olarak değerlendiriyoruz.

Sadece Develimizin ve Kayserimizin değil, halk edebiyatı alanında ülkemizin zirve isimlerinden olan “Seyrani” isminin kaldırılmasıyla ne amaçlanmıştır? Eğitim binasının Develi'den ayrılmış olması ve Seyrani Kampüsümüzün Kayseri Üniversitesi bünyesine geçmiş olması “Seyrani” ismini çıkarmayı mı gerektirmektedir?”

“Bu karar bizleri hayal kırıklığına uğratmıştır”

Seyrani Kampüsü içerisinde bütün eğitim bloklarının hayırseverler tarafından yaptırıldığına dikkati çeken Mehmet Cabbar, “Eğitim konusundaki bu duyarlılığa karşın Erciyes Üniversitesinin almış olduğu bu karar bizleri ziyadesiyle hayal kırıklığına uğratmıştır. Seyrani Üniversitesinin hayalini kuran biz Develililer için bu uygulama Develililere yapılmış büyük bir vefasızlıktır.

Develi Seyrani Eğitim ve Kültür Vakfı olarak eğitime gönül vermiş hayırsever hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm Develileri rencide eden bu karardan dönülmesini, Develimizin sembol ismi olmasıyla birlikte Kayserimizin de en büyük değerlerinden olan “Seyrani” isminin Ziraat Fakültesinden kaldırılmamasını ve Seyrani Ziraat Fakültesi olarak devam etmesini önem ve saygıyla arz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kim, neden rahatsız oldu?”

Öte yandan fakültenin isminin değiştirilmesine CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer de tepki gösterdi. Özer, “Şiirlerinde iki yüzlülük, rüşvet, haksızlık, fakirlik, adalet, bilgisizlik gibi sosyal temaların yanı sıra dini kötüye kullananları ve yorumlayanları eleştiren Halk Ozanı Aşık Seyrani’nin isminden kim, neden rahatsız oldu ki? Bu isim neden çıkarıldı?” diye sordu.

Seyrâni kimdir?

Seyrânî, 1800 yılında Kayseri ilinin Everek (Develi) ilçesinin Omza (Camîkebir) Mahallesi’nde doğdu. 1866 yılında hayatını kaybeden asıl adı Mehmet olan Seyrânî, şiirlerinde iki yüzlülük, rüşvet, haksızlık, fakirlik, adalet, bilgisizlik gibi sosyal temaları da işlemiştir.

Yaşadığı dönemde bozulan hak ve adalet dağıtan müesseseleri konu edinen şiirler yazmıştır. Ülkedeki başıbozukluğun sebebinin yöneticiler olduğunu, pek çok şiirinde dile getirmiştir. Şiirlerinde dini kötüye kullananlar veya yanlış yorumlayanlar da eleştirilmiştir.