Cumhurbaşkanlığı'ndan 'marka olarak Türkiye' genelgesi: "Turkey", "Turkei", "Turquie" ibareleri yerine "Türkiye" ibaresi kullanılacak

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de "Marka olarak Türkiye ibaresinin kullanımı" konulu genelge yayımlandı. Genelgeye göre ihraç ürünlerinde "Made in Turkey'' yerine "Made in Türkiye" ibaresinin kullanılacağı belirtilirken, uluslararası her türlü faaliyet ve yazışmalarda da "Turkey", "Turkei", "Turquie" ibareleri yerine "Türkiye" ibaresinin kullanılacağı aktarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti; binlerce yıllık devlet geleneğinin ışığında, kadim Türk milletine yakışır, nitelikli ve değerli çalışmalar gerçekleştirerek milletimizin kültür ve değerlerini muhafaza etmeyi ve yüceltmeyi temel görevlerinden biri olarak kabul etmiştir.

Yurt içi ve yurt dışında bu anlayışla sürdürülen çalışmalarda; Türk milletinin köklü tarihinden gelen değerlerine büyük bir özen gösterilerek, "Türkiye" markası ulusal ve uluslararası mecrada ülkemizin çatı markası olarak kabul edilmiştir.

"Türkiye" ibaresi Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade etmektedir. Bu kapsamda· ihraç ürünlerimizde "Made in Turkey'' yerine "Made in Türkiye" ibaresi kullanılmaya başlanarak, ülkemizin uluslararası ticarette gururu olan ürünlerimiz "Türkiye" ibaresi ile tanıtılmış ve tüm dünya ile buluşturulmuştur. Bundan sonra da her alanda Devletimiz ve milletimizin binlerce yıllık birikiminin '-Türkiye" markası altında temsili hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, "Türkiye" markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında; başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda "Turkey", "Turkei", "Turquie" vb. ibareler yerine "Türkiye" ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir."