Cumhurbaşkanı: Komutanlar, "Kardak'a turistik gezi yapıyorlar" diyenlere dava açmalı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan ile Türkiye arasında 21 yıl önce yaşanan krizin yıl dönümünde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının Kardak’a gitmesine tepki gösteren ve "turistik gezi" nitelemesi yapanlara dava açılması gerektiğini söyledi.

Pakistan ziyaretinden dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Komutanlar Kardak'a turistik gezi yapıyor diyenlere dava açmalı" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kardak ziyaretine ilişkin olarak, “Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının Ege'de yaptıkları turistik gezi Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını şaibeli bir hale getirmiştir. On astsubayın çıkarma yaptığı kayalıklara yıldızlar geçidiyle selamlama seremonisi yapmak TSK’nın itibarına bir şey kazandırmaz” ifadesini kullanmıştı.