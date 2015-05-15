'Cumhurbaşkanı kaybolan itibarını geri almak için Meclis'i feshedecek'

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Masum Türker, "Cumhurbaşkanı kaybolan itibarını geri almak için meclisi kendisi feshedecek. Türkiye'de oynanan oyun parlamentodaki 4 partiyi muhafaza edip CHP- AKP iktidarına Kemal Derviş'i ekleyip, Türkiye'nin federal bir yapıya gidişinin taşları döşenecektir" dedi.

DSP Genel Başkanı Türker partisinin Burdur İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. 7 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin gelecek 50 yılını belirleyeceğini söyleyen Masum Türker, "Bu seçim, ya gelecek 2019 seçimini etkileyecek ya da çok acil 1 yıl içinde bir erken seçimin tekrar yapılmasını gerektirecek bir yapıda oluşuyor" dedi.

'Bu seçim dünyayı ilgilendiriyor'

Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan habere göre, hem Türkiye'den para kazanan uluslararası camia hem de özellikle medya olmak üzere yurt içindeki bazı kesimlerin Türkiye'de parlamentodaki 4 parti dışında başka parti seçime girmiyormuş gibi bir tutum içinde olduğunu savunan Masum Türker, "Bu seçim yalnız Türkiye'yi ilgilendirmiyor, yalnız içinde bulunduğumuz coğrafyayı, Ortadoğu'yu değil dünyayı da ilgilendiren bir seçim. Bu seçimden sonra Türkiye'nin yeniden yapılanmasında, Türkiye'nin hem içinde meydana gelecek gelişmeler hem de dışındaki yapılanmalar çok önemli" diye konuştu.

'Kemal Derviş çöpçatan olacak'

Uluslararası camianın Türkiye'yi Ak Parti- CHP koalisyonuna götürdüğünü öne süren Masum Türker, "Bu koalisyonun da çöpçatanı Türkiye'de daha önce ekonomi yönetiminde bulunmuş, DSP'nin bölünmesine neden olmuş Kemal Derviş" diye konuştu.

'Emeklilere 2 bin 600 TL'

Türkiye'ye yeni bir ekonomik model gerektiğini bunun da hem reel olarak ekonomik büyüme hem de işsizliği ortadan kaldıracak bir model olduğuna işaret eden Masum Türker, şöyle dedi:

"Her eve en az 2 bin TL girerse geçim sağlanabilir. Asgari ücretin vergiden muaf 2 bin TL olması gerektiğini aylar önce söyledik. Seçim dolayısıyla herkes bir ücret teklif ediyor. Bir ülkede asgari ücret 2 bin TL olacaksa bunun emeklilere yansıması gereken miktar yüzde 30 fazlasıyla 2 bin 600 TL maaştır."

'Yargı tarafsız hale getirilmeli'

4 savcı ve 1 hakimin meslekten ihraç edilmesine de değinen DSP Lideri Masum Türker, "Kararlarından dolayı yargılanmış hakim ve savcının olduğu tek ülke dünyada Türkiye'dir. Hiçbir yerde hakim ya da savcı kararından dolayı yargılanmaz. Bu yargılama yanlıştır. Yargıyı ideolojiden uzak tarafsız bir yargı haline getirmeliyiz" dedi.

'Cumhurbaşkanı itibarını geri almak için meclisi feshedecek'

7 Haziran'da başta HDP olmak üzere DSP ve diğer partiler barajı aşmaz ama bazı bölgelerde milletvekili çıkarırlarsa uluslararası camianın Türkiye'yi meşruiyeti olmayan bir parlamenter sistem olarak ilan edeceğini vurgulayan Masum Türker, "Cumhurbaşkanı kaybolan itibarını geri almak için meclisi kendisi feshedecek. Türkiye'de oynanan oyun parlamentodaki 4 partiyi muhafaza edip CHP- AKP iktidarına Kemal Derviş'i ekleyip, Türkiye'nin federal bir yapıya gidişinin taşları döşenecektir. DSP olarak bu seçimde parlamentoya girmek için mücadele ediyoruz. Hedefimiz barajı aşmaktır" diye konuştu.