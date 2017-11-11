Cumhurbaşkanı Katar'a gidiyor

İstanbul, 11 Kasım (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13-15 Kasım 2017 tarihleri arasında Kuveyt ve Katar’a gidiyor. Erdoğan, Kuveyt ziyareti sırasında iki ülke arasında müzakeresi tamamlanan anlaşmalar imzalayacak ve Kuveyt ziyaretinin ardından Katar\'da gerçekleştirilecek Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite\'nin üçüncü toplantısına katılacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Kuveyt ve Katar ziyaretleri sırasında ikili ilişkilerin tüm yönlerini ele alarak bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı söylendi.