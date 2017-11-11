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Dünya

Cumhurbaşkanı Katar'a gidiyor

İstanbul, 11 Kasım (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13-15 Kasım 2017 tarihleri arasında Kuveyt ve Katar’a gidiyor

11 Kasım 2017 14:13

İstanbul, 11 Kasım (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13-15 Kasım 2017 tarihleri arasında Kuveyt ve Katar’a gidiyor. Erdoğan, Kuveyt ziyareti sırasında  iki ülke arasında müzakeresi tamamlanan anlaşmalar imzalayacak ve Kuveyt ziyaretinin ardından Katar\'da gerçekleştirilecek Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite\'nin üçüncü toplantısına katılacak.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Kuveyt ve Katar ziyaretleri sırasında ikili ilişkilerin tüm yönlerini ele alarak bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı söylendi.

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