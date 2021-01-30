Cumhurbaşkanı kararıyla "deprem vergisi" olarak bilinen "Özel İletişim Vergisi" yüzde 10'a yükseltildi

Cumhurbaşkanlığı kararı ile yüzde 7,5 olan deprem vergisi yüzde 10'a yükseltildi.

1999 yılında yaşanan Marmara Depremi'nden sonra hayata geçirilen deprem vergisi olarak bilinen Özel İletişim Vergisi Cumhurbaşkanlığı kararıyla yüzde 10'a yükseltildi.

Resmi Gazete'de yer alan kararda "6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) bentlerindeki oranların yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğü konulmasına, mezkûr maddenin yedinci fıkrası gereği karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Resmi Gazete'de belirtilen Gider Vergileri Kanunu'nun 39. maddesi'nin a, b, c ve d bentleri; her türlü mobil elektronik haberleşme, radyo ve televizyon yayınları, kablolu-kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmetlerinden yüzde 7,5 Özel İletişim Vergisi'ne tabi olduğunu gösteriyordu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yüzde 7,5 olan Özel İletişim Vergisi, yüzde 10'a yükseltilmiş oldu.

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