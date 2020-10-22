Cumhurbaşkanı kararı: İthalatta korunma önlemleri askıya alınabilecek

Bir malın ithalatında yürürlükte bulunan önlemler, korunma önleminin süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve ilgili bakanlık onayıyla kısmen veya tamamen askıya alınabilecek.

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararla, 99/13482 sayılı ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkındaki Bakanlar Kurulu kararının 9. maddesine bir fıkra eklendi.

Buna göre, korunma önlemi uygulanan bir malın ithalatında yürürlükte bulunan önlemler, korunma önleminin yürürlükte kaldığı süre ile sınırlı olmak kaydıyla, İthalatta Haksız

Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve ilgili bakanlık onayıyla kısmen veya tamamen askıya alınabilecek ve şekli değiştirilebilecek.

Bu yönde alınacak kararlar yürürlük tarihinden başlamak üzere ileriye dönük olarak geçerli olacak ve bu kapsamda yapılmış olan tahsilatların iadesi talep edilemeyecek.