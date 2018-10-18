Cumhurbaşkanı için adağı 10 koyunu kesti

Muammar ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN\'da emlakçı Ahmet Gülseven (80), 24 Haziran\'da yapılan seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ilk turda seçilmesi halinde 10 adet kurban keseceği yönündeki adağını bugün gerçekleştirdi. Kesilen koyunların fotoğraf ve videosunu da sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaştı.

Ahmet Gülseven, 24 Haziran\'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, ilk turda seçilmesi halinde 10 adet kurban keseceği yönünde adakta bulundu. 10 adet koyunu kurban adağı olarak kesen Gülvesen, etleri de yarın Attariye Camii önünde cuma namazı sonrası pilavla birlikte halka ikram edeceğini duyurdu. Gülseven, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, \'\'Bizler Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Ben seçimler öncesi adak adamıştım. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk turda seçildi. Bizlerde adağımız gereği 10 kurbanı kestik ve yarın etli pilav olarak hemşerilerimize ikram edeceğiz. Ben daha önce de 2017 referandumunda adak adamıştım. \'Evet\' çıkarsa 5 kurban keseceğim demiştim. O zaman da sandıktan \'Evet\' çıktı ve 5 kurban kesmiştim. Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımızın ömrünü uzun etsin” diye paylaşımda bulundu.



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